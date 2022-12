Baidu, la compañía asiática conocida por su motor de búsqueda en chino, ha comenzado a activar en Wuhan un servicio de taxis completamente autónomos —sin conductor— que ofrecerán viajes a los ciudadanos desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, expandiendo así su horario habitual en la ciudad, que hasta ahora era de las 09:00 a.m hasta las 17:00 horas, detalla TechCrunch.

El nuevo horario, por tanto, permitirá a la compañía conducir sus coches de forma autónoma en condiciones de baja luminosidad, pues hasta ahora, reiteramos, solo realizaban viajes hasta las 17:00 horas, cuando todavía hay luz natural. Para ello, según el citado medio, los conocidos como robotaxis utilizarán diferentes sensores y cámaras, así como escáneres LiDAR, que permitirán realizar el reconocimiento del entorno y la carretera en escenarios más oscuros.

Baidu, además, hace uso de un sistema de lenguaje visual que, a su vez, funciona mediante el modelo de inteligencia artificial Wenxin Big, desarrollado por la propia compañía y el cual también se utiliza en su servicio de conversión de texto a imágenes. Este sistema de lenguaje visual, en concreto, es capaz de identificar objetos “invisibles”o que pueden aparecer por sorpresa en la carretera. Lo hace, incluso, en bajas condiciones lumínicas.

“El modelo permitirá a los vehículos autónomos dar sentido rápidamente a un objeto invisible, como el reconocimiento de vehículos especiales (camión de bomberos, ambulancia), la detección errónea de bolsas de plástico y otros”, detalla Baidu. La firma también afirma que la IA de Wenxin puede “mejorar drásticamente el potencial de generalización de la percepción de la conducción autónoma”.

Baidu espera que la expansión del servicio atraiga a 1 millón de pasajeros

Baidu espera que la expansión del horario en su servicio de taxis sin conductor cubra a un millón de clientes en el área de Wuhan. No detalla, eso sí, lo que supondría este avance a nivel de beneficios. Sabemos, no obstante, que los trayectos realizados con coches autónomos tienen el mismo precio que un servicio de taxi convencional. Y que los datos de la compañía han demostrado que los ciudadanos no tienen reparo en subirse a uno de estos vehículos.

De hecho, Baidu presume de que Apollo Go, su app dedicada a los taxis autónomos, completó durante el tercer trimestre de 2022 un total 474.000 viajes. Supone un crecimiento interanual de un 311%, así como de un 65% trimestre a trimestre. Quedará por ver la acogida que tienen los taxis en el horario nocturno.