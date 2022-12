El Amante de Lady Chatterley

Durante los primeros diez minutos de la película El Amante de Lady Chatterley, el tono del argumento queda claro. Esta no es una historia erótica o, al menos, no exclusivamente basada en la lujuria o el deseo irrefrenable. Más bien se trata de un recorrido hacia el sexo a través de la intimidad, que se construye mediante ideas elaboradas relacionadas con la identidad. Puede parecer trillado hasta que la directora Laure de Clermont-Tonnerre analiza la sexualidad a través de la soledad. Todos los personajes en la película están profundamente solos, aislados, marginados. Pero, aun así, no se trata de un territorio desolado, sino de la incomprensión pura, vinculada a la idea del individuo y la intimidad.