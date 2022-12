A pocas semanas de terminar el año, DJI ha presentado oficialmente el DJI Mini 3. Un nuevo dron de menos de 250 gramos –una categoría cada vez más popular– que sucede al Mini 2 –presentado a finales de 2020– y acompaña al Mini 3 Pro –anunciado en 2022–.

En Hipertextual hemos tenido la oportunidad de poner a prueba este interesante equipo durante los últimos días. Y, en líneas generales, cumple con lo que se espera de él: una gran calidad de imagen, en una categoría –la de menos de 250 gramos– que suele ser más asequible y, además, está sujeta a una regulación más laxa.

Pero la pregunta que más nos intrigaba responder no es si este equipo cumplirá o no con lo prometido. Es, en realidad, si este es el dron que debemos recomendar a la mayoría de personas que pregunten cuál deben comprar. Y, para ello, un factor clave es determinar cuán notoria es la diferencia respecto al Mini 2, modelo al que sucede.

DJI Mini 3: características técnicas

Característica DJI Mini 3 Dimensiones plegado 148 x 90 x 62 milímetros Dimensiones desplegado 251 x 362 x 72 milímetros Máxima velocidad de ascenso 5 m/s Máxima velocidad de descenso 3,5 m/s Máxima velocidad horizontal 16 m/s Tiempo máximo de vuelo 38 minutos con la batería estándar, 51 minutos con la batería Plus (no se vende en Europa) Resistencia al viento Hasta 10,7 m/s (Nivel 5) Máxima distancia de vuelo Hasta 18 km Geoposicionamiento GPS, GLONASS y Galileo Cámara Sensor de 1/1,3 pulgadas CMOS con un objetivo de apertura f/1,7 y FOV de 82,1 grados Rango ISO 100 a 3200 Tiempo de exposición Entre 2 y 1/8000 segundos Resolución máxima de la fotografía 4000 x 3000 píxeles Formatos de fotografía compatible JPEG y RAW Resolución máxima de vídeo 4K: 3840×2160@24/25/30 FPS

2.7K: 2720×1530@24/25/30/48/50/60 FPS

FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60 FPS



Vídeo en HDR siempre que no se superen los 30 FPS. Bitrate máximo 100 Mbps Zoom Hasta 2X en 4K y 4X en FHD. Modos de fotografía y vídeo Panorama, Dronie, Helix, Rocket, Circle y Boomerang Sensores Sensor de visión inferior Sistema de transmisión de vídeo DJI O2 (hasta 720p@30 FPS y una distancia de transmisión máxima de 6 km) Gimbal Estabilización de tres ejes y capacidad de rotación de 90 grados.

Un dron ideal para principiantes

Los equipos de menos de 250 gramos son ideales para adentrarse en el mundo de los drones. Son generalmente más económicos, se pueden transportar más fácilmente y, lo que es más importante: la regulación es mucho más laxa en la Unión Europea.

Eso no quiere decir que puedas levantar el DJI Mini 3 donde quieras sin cumplir una serie de normas. Una aeronave como esta implica cierta responsabilidad y burocracia previa: tienes que registrarte como piloto en AESA, cumplir con ciertas normas durante el vuelo, no entrar en zonas donde existan restricciones, etc.

Sin embargo, todo ese proceso de preparación –así como las normas de vuelo– es más sencillo e indoloro que con drones de mayor peso –que pueden llegar a requerir hasta exámenes para su uso–. Por lo tanto, aunque no se tenga una libertad absoluta, está en el lado más amigable de la regulación.

El DJI Mini 3, por cierto, no tiene marcado de clase C0, el que le correspondería por sus rasgos. Esto no supone un problema en la Unión Europea, pues la regulación engloba también a drones que no tengan dicha certificación, pero sí sería positivo traerla de serie.

En cualquier caso: la marca china ha lanzado esta misma semana un programa por el cual se pueden certificar los Mavic 3 –incluso aquellas que han sido vendidas en los últimos meses–, por lo que no sería una sorpresa que, en algún momento, pudiera hacer algo similar con la serie Mini.

La extrema portabilidad de este DJI Mini 3, por otra parte, también hace que sea un dron ideal para principiantes o personas con poca experiencia. Se puede llevar en el interior de una mochila casi sin darse cuenta mientras estás de viaje, está listo para volar en apenas segundos, etc.

Sí es cierto que, siendo un equipo con una clara orientación para principiantes, se echa en falta algún sensor de detección de obstáculos extra, como sí encontramos en su hermano mayor. Este tipo de elementos alertan al piloto de obstáculos próximos en diferentes direcciones y hacen que el vuelo autónomo sea más seguro, lo cual cobra especial sentido con las personas que están empezando. No obstante, la inclusión de estos sensores también aumentaría el precio del producto, haciéndolo menos asequible. Por lo tanto, se entiende la decisión de DJI de prescindir de ellos.

Las tres principales diferencias entre el DJI Mini 3 y el DJI Mini 2

Comparado con el DJI Mini 2, su predecesor, el Mini 3 tiene tres diferencias principales:

Una cámara superior.

Compatibilidad con el DJI RC.

Una autonomía significativamente mejor.

En lo que respecta a la cámara, la mejora es real. En primer lugar, el DJI Mini 3 tiene un sensor más grande y, además, un objetivo de mayor apertura. Es decir: capta más luz. En condiciones lumínicas ideales se nota cierta mejora, pero donde más marca la diferencia este nuevo modelo es cuando la luz se vuelve adversa (entornos oscuros, atardeceres, etc.).

Los cambios, no obstante, no terminan ahí. Otra de las diferencias es el HDR. El DJI Mini 2, recordemos, permite hacer fotografías en HDR con la función AEB. También ofrece la posibilidad de tomar fotos en RAW y, luego, perfeccionar las sombras o las luces usando herramientas como Lightroom. No obstante, el Mini 3 va un paso más allá al aplicar, por defecto, esta tecnología a todas las imágenes que hace. Esto simplifica el proceso respecto al Mini 2, que requiere un mínimo de trabajo posterior.

Los beneficios de este HDR por defecto también se extienden al vídeo (siempre que no se superen los 30 FPS), algo que el Mini 2 no ofrecía de ninguna manera. En escenas con contraste, ese extra de rango dinámico que aporta esta tecnología se agradece.

En líneas generales los resultados son bastante buenos en lo que a tratamiento del detalle, iluminación y color se refiere. Mi única queja: el Mini 3 a veces satura un poquito más de lo que considero correcto, aunque en ningún momento llega a tener una estética estridente.

A este paso hacia delante en las prestaciones de la cámara debemos sumar la inclusión del mismo gimbal con capacidad de rotación que vimos en el DJI Mini 3 Pro. Este puede rotar 90 grados para tomar imágenes o vídeos en vertical –ideal para las redes sociales–.

Por otra parte, el DJI Mini 3 es compatible con el nuevo DJI RC –aunque el sistema de transmisión sigue siendo DJI O2, por lo que hablamos de 720p a 30 FPS–. Este mando –que implica un desembolso adicional– se diferencia, principalmente, en lo siguiente:

Una pantalla integrada con hasta 700 nits de brillo, por lo que no es necesario conectar el móvil para hacer despegar la aeronave –más práctico–.

Dos ruedas en la parte superior –una para controlar el gimbal, otra para el zoom–. Esto puede parecer algo menor, pero se agradece en esas situaciones en las que necesitas tener ambos parámetros en control.

Y, por último, el nuevo DJI Mini 3 tiene una mejor autonomía que su predecesor. La marca habla de 38 minutos de vuelo o hasta 51 minutos con las baterías Plus –la cual se vende por separado, pero no en Europa–. La que he podido probar es la estándar. Y, más o menos, mi experiencia encaja con lo prometido. Según la prueba que hice con el Mini 3, cada batería debe ofrecer unos 35 minutos hasta llegar a cero.

Obviamente, en este caso debemos tener en cuenta que el viento tiene mucho que decir. Cuanta más fuerza deba hacer la aeronave para avanzar, más rápido se desgastará. En cualquier caso, la cifra ofrecida por este DJI Mini 3, considerando los estándares del sector, es realmente buena. Más aún con esa batería de mayor capacidad que se vende por separado.

¿Debes comprar el DJI Mini 3?

El DJI Mini 3 es, sin lugar a dudas, un producto que convence. Los cambios que la marca ha hecho en la cámara no son una revolución, pero suponen un paso hacia delante palpable respecto a lo que encontramos en su predecesor. Los minutos extra de autonomía también son bienvenidos. Y la compatibilidad con el DJI RC, aunque no sea trascendental, se agradece.

Ahora bien: todo esto tiene un precio. Concretamente, el siguiente:

DJI Mini 3 con una batería: 489 euros. Disponible desde hoy.

489 euros. Disponible desde hoy. DJI Mini 3 con una batería y mando DJI RC-N1 (sin pantalla): 579 euros. Disponible desde hoy.

579 euros. Disponible desde hoy. DJI Mini 3 con una batería y mando DJI RC (con pantalla): 749 euros. Disponible desde hoy.

749 euros. Disponible desde hoy. DJI Mini 3 con Pack Vuela Más que incluye el dron, una funda de transporte, tres baterías, un centro de carga bidireccional y el mando DJI RC-N1 (sin pantalla): 768 euros. Disponible desde hoy.

768 euros. Disponible desde hoy. DJI Mini 3 con Pack Vuela Más que incluye el dron, una funda de transporte, tres baterías, un centro de carga bidireccional y el mando DJI RC (con pantalla): 938 euros. Disponible desde hoy.

El DJI Mini 2, para tener un punto de referencia, se vende por lo siguiente:

DJI Mini 2 con una batería y el mando DJI RC-N1 (sin pantalla): 459 euros.

459 euros. DJI Mini 2 con el Pack Vuela Más que incluye el dron, una funda de transporte, tres baterías, un centro de carga bidireccional, un cargador y el mando DJI RC-N1 (sin pantalla): 599 euros.

El DJI Mini 3, si comparamos los paquetes con el DJI RC-N1 (tanto el estándar como el Vuela Más) es entre 120 y 170 euros más caro que el DJI Mini 2. ¿Merece la pena ese desembolso adicional? Todo depende del tipo de perfil que tengas.

Si estás empezando en el mundo de los drones, planeas hacer vuelos ocasionales o, simplemente, tus exigencias no son muy altas, entonces el DJI Mini 2 probablemente sea la mejor opción para ti. Es un dron realmente capaz, con una gran calidad tanto de foto como de vídeo, un comportamiento en el aire estupendo dentro de su categoría –similar al del DJI Mini 3, en líneas generales– y, además, mucho más económico.

Entonces, ¿para quién es el DJI Mini 3? En mi opinión, deberías decantarte por el Mini 3 frente al Mini 2 si tienes claro que el salto hacia delante en cámara es realmente importante para ti. Plantéate las siguientes preguntas: ¿cuánto vas a aprovechar ese extra de rango dinámico que aporta el vídeo en HDR? ¿Cuánto vas a grabar en entornos donde la luz sea escasa? ¿Haces mucho contenido vertical para redes sociales? Y, sobre todo, ¿te compensa invertir el extra de dinero que conlleva el Mini 3 por alguna de esas funciones? Mucha gente respondería con un sí rotundo a esas preguntas, pero solo tú sabes cuál es la respuesta en tu caso.

Más allá de si este producto se adecúa a tus necesidades o no, lo que sí resulta innegable es que DJI, una vez más, ha puesto en el mercado un producto solvente y equilibrado con el que ninguna otra compañía –salvo ellos mismos– puede rivalizar.