Una de las grandes incertidumbres en relación con Avatar: el camino del agua es el villano. Esta duda se va aclarando a medida que el estreno de la producción se va acercando y su elenco toma la palabra en el circuito de prensa. Quien lo ha hecho, en esta ocasión, es Stephen Lang, quien en la primera película interpretó al coronel Miles Quaritch.

Los espectadores con buena memoria, o que hayan visto Avatar en el reestreno que se organizó hace poco, recordarán que el coronel Miles Quaritch es el villano de esta producción y muere durante el final de la película. O eso fue lo que pareció. Este personaje está confirmado como el principal adversario de los protagonistas de Avatar: el camino del agua.

La duda en relación con su regreso es qué lo justifica, cómo es posible que un personaje, que en apariencia murió durante la primera película, regrese en Avatar: el camino del agua como villano. Stephen Lang, ante los cuestionamientos, abordó el caso durante una entrevista dada a Empire.

El regreso del coronel Miles Quaritch

en Avatar: el camino del agua

Durante Avatar (2009), el personaje interpretado por Stephen Lang fue uno de los puntos altos de la producción. No tanto por su actuación como por su valor simbólico: en un mundo que resalta el valor de la naturaleza, el coronel Miles Quaritch se imponía como la bota militar que aplasta a su paso la flor. Parte de esta filosofía podría volver en Avatar: el camino del agua.

Tras su regreso al papel, Stephen Lang explicó en la revista Empire lo siguiente en relación con Avatar: el camino del agua y el villano:

“Es el mismo Quaritch, pero creo que está incompleto. Si lo piensas bien, en la película original, Quaritch cumplió una función; era una colorida, llena de personalidad, pero realmente estaba allí para proporcionar conflicto. Ahora, todavía tiene esa función, pero también creo que, solo por la profundidad de lo que Jim está explorando ahora, es un poco más que eso”.

¿Quizá más completo? Podría ser. Stephen Lang dijo: “Estamos viendo partes de él que no he visto hasta ahora. Eso solo tiene sentido porque no queremos estar masajeando el mismo territorio una y otra vez. Necesitamos ir a nuevos lugares y de hecho él lo hace”.

Pero, ¿cómo vuelve a la vida dentro de Avatar: el camino del agua? El actor explicó en el medio citado:

“Es un avatar autónomo diseñado genéticamente. Ha sido descargado con la mente, las emociones y, lo que es más interesante, posiblemente el espíritu de Quaritch. Ahora, todo eso es bastante esotérico. Viene con un banco de memoria lleno hasta el momento en que realmente se somete a la transferencia de ADN. Así que hay ciertas cosas de las que no tiene ningún recuerdo en absoluto. No tiene ningún recuerdo de su muerte”.

Esto lo convierte en lo que, dentro de la narrativa, se define como “recombinante”. Avatar: el camino del agua se estrenará el próximo 16 de diciembre de este año, con la dirección de James Cameron, quien también dirigió la primera entrega.