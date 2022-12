GOG es una de las plataformas para la compra de juegos más interesantes, sobre todo por su fondo de catálogo. Si eres de los que juegas en PC, estás de enhorabuena, puesto que la tienda online ha puesto 50 juegos gratis para descargar aprovechando las fiestas.

No vas a encontrar Cyberpunk, Call of Duty o God of War para PC, pero sí algunas joyas con las que matar el tiempo en estas fiestas. Además, hay alguna sorpresa, como la de Quake II RTX que entra por la puerta grande en esta colección de grandes clásicos para PC.

Otra gran noticia es que, si descargas hoy cualquiera de estos juegos gratis para PC desde la tienda de GOG, te los quedas para siempre. Además, si con estos títulos no tienes suficiente, aprovecha porque también hay una selección de ofertas impresionante, esta vez para juegos de reciente lanzamiento, y alguno de ellos con pocas semanas en el mercado.

50 juegos gratis para PC

En total son 50 juegos gratis los que puedes descargar en GOG repartidos en diversos géneros y tipos de juego. Para todos los gustos y edades. Aunque hay algunos títulos bastante malos, también se incluyen joyas del Nivel de TES o Postal.

También algunos clásicos como Bio Menace, Quake II (en su genial versión RTX) o Hellpoint. La lista completa la puedes consultar a continuación y puedes descargarlo desde el apartado específico de la tienda a través de este enlace.