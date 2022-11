La próxima semana, concretamente el 16 de noviembre, finalmente llegará Warzone 2. Evidentemente, la nueva generación del battle royale viene con cambios importantes tras recibir la retroalimentación de los jugadores en la beta cerrada. En la mayoría de los casos, afortunadamente, han atendido las quejas y sugerencias. Además, reiteran que seguirán escuchando a la comunidad para mejorar la experiencia con el paso del tiempo. Estas son todas las novedades que te vas a encontrar.

Primeramente, debes saber que el cambio más significativo de Warzone 2 es el regreso de los Loadouts, que inexplicablemente habían desaparecido. Por lo tanto, podrás conseguir tus clases de armas personalizadas como en la versión anterior. Será posible comprarlas en las tiendas, por medio de eventos públicos de Loadout Drops, o en fortalezas que están repartidas por el mapa Al Mazrah.

Por otro lado, han introducido un nuevo sistema de mochilas para cargar recursos. Este, de hecho, funcionará de una manera muy similar al de Blackout, el battle royale de Black Ops 4. Básicamente, habrá un menú para gestionar los objetos que llevas contigo. Además, si llegas a morir, no solo dejarás tu arma principal, también tu mochila y todo su contenido. Si un enemigo se acerca para recogerla, verá un menú interactivo para elegir cuáles recursos desea trasladar a su mochila.

El Gulag de Warzone 2 igualmente ha recibido algunos cambios con base en el feedback. Aunque se mantendrán los enfrentamientos 2vs2 entre jugadores aleatorios que hayan muerto, aquellos que salgan victoriosos regresarán a Al Mazrah con una pistola o escopeta, una granada letal y una granada táctica. Si deseas obtener armas y equipamiento más efectivo rápidamente, en el centro del mapa te estará esperando un Loadout. Eso sí, con el peligro que conlleva ir por él.

Ojo, el Gulag también introduce al Carcelero, un poderoso personaje que aparecerá en medio de la contienda. Si lo eliminas, todos los jugadores en pie regresarán a la partida. Evidentemente, surgirá un dilema entre los participantes: ¿matamos a los dos oponentes? O nos aliamos con ellos para deshacernos del Carcelero y regresar al mapa sanos y salvos.

Infinity Ward menciona que el Gulag no es el único lugar de Warzone 2 donde aparecerán enemigos controlados por la inteligencia artificial. También están las Fortalezas, donde deberás limpiar la zona de rivales y desactivar una bomba. El escuadrón que lo haga primero, recibirá su armamento personalizado y una llave para abrir un Sitio Negro. Este último contiene un Blueprint de arma permanente y objetos de gran valor que te ayudarán durante la partida.

En Warzone 2 ahora habrá múltiples círculos cerrándose al mismo tiempo. Llegará un momento en que estarán divididos, pero hacia el final de la partida se convertirá en un solo para juntar a los jugadores en pie. Asimismo, habrá algunas listas personalizadas que permitirán formar alianzas con jugadores contrincantes para formar un escuadrón más numeroso. Se confirma, por otro lado, los interrogatorios, una mecánica para obtener información valiosa de jugadores caídos. Por ejemplo, la posición de sus compañeros.

Para finalizar, Warzone 2 incluirá una modalidad completamente nueva. Su nombre es DMZ y estará inspirada en el popular Escape from Tarkov. Será una experiencia donde el objetivo final es extraer elementos aún por determinar. Lo más interesante es que las partidas tendrán una narrativa para hacerla más interesante. Además, en DMZ participarán tanto jugadores reales como controlados por la IA. El estudio menciona que la próxima semana compartirán más información al respecto.

Podrás realizar la precarga de Warzone 2 a partir del lunes 14 de noviembre. Y si lo tuyo es seguir repartiendo tiros en Caldera, es importante que sepas que Activision no planea deshacerse de este mapa por completo. De hecho, su plan es relanzarlo el 28 de noviembre como una experiencia independiente de nombre ‌Call of Duty: Warzone Caldera. Eso sí, no podrás compartir armas ni equipamiento entre los dos battle royale.