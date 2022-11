Parece que la posible muerte de Twitter no afectará gravemente a los fans de Taylor Swift, porque ya tienen —tenemos— un lugar específico donde comentar sobre todo lo relacionado con la artista estadounidense de 32 años. Un desarrollador llamado Benjamin Porter ha publicado en la App Store una red social bautizada como SwiftSpace, donde cualquier swiftie (así se denominan los fans de Taylor) puede conectar con otros seguidores para conversar entre ellos, compartir novedades o mantenerse al día de la última hora de la cantante, y está siendo todo un éxito.

De hecho, SwiftSpace se está volviendo tan popular que se ha colado en el puesto número 13 —curiosamente, el número de la suerte de Taylor Swift— de la categoría de Redes Sociales de la App Store en España. Está, además, en el puesto número 25 de la misma categoría en la App Store de Estados Unidos, pese a que la primera versión de la red social se publicó hace dos semanas desde el momento de la redacción de este artículo.

SwiftSpace, en concreto, está pensada para que los fans de Taylor Swift puedan encontrar y chatear con personas cercanas que comparan el mismo interés por la cantante. La app, incluso, cuenta con la posibilidad de activar la ubicación de manera precisa. De este modo, es localizar a otros seguidores que estén a una distancia máxima de 10 millas (unos 16 km). También tiene un feed principal similar a la pestaña 'Explorar' de Instagram. Permite, así, ver las publicaciones de cualquier usuario. Por supuesto, es posible activar perfil en el que, además de una biografía personalizada, los internautas pueden poner cuál es su álbum favorito.

Una característica curiosa de SwiftSpace es que los usuarios pueden seleccionar a qué concierto de Taylor Swift asistirán. De este modo, pueden conversar y hacerse amigos de otras personas que vayan al mismo. La app, de hecho, tiene una opción para seguir a otras cuentas, aunque no tiene una búsqueda de usuarios como tal. Es decir, no puedes seguir, por ejemplo, a tu amigo swiftie a no ser que estéis cerca o, de casualidad, encuentres un post suyo en el feed público.

Por qué SwiftSpace, la red social para los locos por Taylor Swift, está siendo un éxito

Interfaz principal de SwiftSpace.

La buena acogida de SwiftSpace, si bien puede sorprender a muchos (sobre todo a los fans de Kanye West, si queda alguno), no ha sido en vano. Taylor Swift siempre ha tenido una gran comunidad de fans. De hecho, estos, durante muchos años, se comunicaban entre sí, o incluso con ella, a través de Tumblr. En los últimos meses, además, su éxito y, por tanto, su número de seguidores, ha crecido considerablemente.

Midnights, su noveno álbum de estudio, no paró de batir récords durante la primera semana de lanzamiento. Se estima que vendió más de 1 millón 200 mil copias de su disco en diferentes formatos durante tan solo los tres primeros días. La cantante también es actualmente la artista más escuchada de Spotify, con casi 85 millones de oyentes mensuales.

El éxito de Taylor Swift y su enorme grupo de fans también se ha visto reflejado en la demanda de entradas para The Eras Tour, la gira mundial que iniciará el próximo año en Estados Unidos. El número de solicitudes de acceso para obtener un boleto ha sido tan elevado (de 3.500 millones de solicitudes, según Ticketmaster), que la plataforma de compra de entradas se ha visto obligada a cancelar la venta pública de tickets prevista para los próximos días.