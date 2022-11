A diferencia de varias adaptaciones previas, el Spider-Man que forma parte del Universo Cinematográfico de Marvel no fue abordado a partir de la picadura de araña a Peter Parker. Como sí ocurrió con otros actores, este hecho, en el caso de Tom Holland, fue omitido en el mega relato en el que participan Marvel, Disney y Sony. Hay una explicación a ello, a través del cineasta Jon Watts.

La historia clásica del Hombre Araña guarda relación con la picadura de una araña radiactiva, dentro de un laboratorio. Este hecho no fue presentado dentro de la adaptación que está realizándose en el Universo Cinematográfico de Marvel. ¿Una omisión por conveniencia? ¿Tiene sentido volver sobre una historia conocida? Quizá no. Pero muchos seguidores siguen atentos a cómo fue que el Peter Parker de Tom Holland consiguió sus habilidades.

En ese sentido, Jon Watts, el director de la saga de películas de Spider-Man, dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, se refirió al hecho durante una entrevista. El detalle, más allá de ser anecdótico o no, para el director resultó clave porque lo liberó de una explicación que quizá algún seguidor reclamaba. A partir de esto, pudo contar al personaje desde otra perspectiva.

¿Qué dijo Jon Watts sobre el Spider-Man de Tom Holland y la picadura de araña?

La pregunta acerca de si el Peter Parker de Tom Holland fue picado o no por una araña atravesó la producción de las películas dirigidas por Jon Watts. En una entrevista reflejada por The Direct, el director explicó el tema. Lo hizo indicando que había “un par de ideas vagas” sobre las que no se profundizó.

Marvel Studios

Prescindir de estas fue relevante en relación con el tipo de historia que quería contar sobre Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel. Jon Watts agregó lo siguiente:

"Fue tan agradable pasarlo por alto y lidiar con más repercusiones. Simplemente, se trató de explorarlo desde la perspectiva de que alguien más se entere y tenga muchas preguntas (en relación con sus poderes)".

De esa manera, Jon Watts pudo desarrollar una historia orientada en la repercusión que tuvieron esos poderes en la vida de Peter Parker. Así, sin volver sobre la historia de origen. Por otro parte, uno de los autores de Spider-Man en los cómics, Christopher Markus, también comentó. Según el autor, esa picadura de araña se pudo haber producido durante una excusión escolar. Esto, de acuerdo con unas palabras dadas por el escritor durante una entrevista con Sean O'Connell.