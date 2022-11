La revolución de las máquinas todavía está lejos, sin embargo, los seres humanos estamos preparando el terreno para una eventual extinción. El ejemplo más reciente es una propuesta de ley en Estados Unidos donde se permite el uso de robots para matar a las personas. De acuerdo con The Washington Post, la policía de San Francisco podría utilizar robots terrestres para matar a un sospechoso cuando atente contra la vida de oficiales y otras personas.

La Junta de Supervisores de San Francisco aprobó en su primera sesión una ley que autoriza a las fuerzas del orden el uso de robots para matar humanos. La nueva legislación establece que la policía de San Francisco (SFPD) podrá utilizar equipo de grado militar para salvaguardar la seguridad de las personas bajo circunstancias extraordinarias. El despliegue de un robot controlado a distancia se hará solo en casos extremos, cuando los policías hayan agotado el uso de otras opciones y tácticas de desescalada.

Los robots solo se utilizarán como una opción de fuerza letal cuando el riesgo de pérdida de vida para miembros del público u oficiales sea inminente y supere cualquier otra opción de fuerza disponible para el Departamento de Policía de San Francisco.

El uso de "robots asesinos" generó un debate entre algunos miembros de la Junta de Supervisores, abogados y expertos que se oponen a la militarización de la policía. La propuesta original establecía que los robots no se utilizarían como uso de la fuerza en contra de ninguna persona. No obstante, se estableció que estaría permitido siempre y cuando no fuera posible contener una amenaza.

Uno de los ejemplos más evidentes de uso de robots ocurrió en 2016, cuando el departamento de policía de Dallas echó mano de equipo remoto para contener a un francotirador. La policía usó un robot antibombas para transportar y detonar un explosivo donde se encontraba el sospechoso. El jefe del Departamento, David Brown, justificó la acción y dijo que otras opciones habrían expuesto a los oficiales a un grave peligro.

¿Cómo son los robots que usará la policía para matar a las personas?

Si bien la primera imagen que tenemos sobre robots asesinos sería un T-800 atentando contra la vida de Sarah Connor, la realidad es muy distinta. El Departamento de Policía de San Francisco cuenta con 12 robots funcionales adquiridos en un lapso de siete años. El vocero del SFPD, Robert Rueca, dijo que la corporación los compró para efectuar detenciones, evaluar dispositivos sospechosos o responder en incidentes críticos, aunque en ninguno de esos casos se usaron contra una persona.

La Política de Uso de Equipos para el Cumplimiento de la Ley, que define el uso de estos robots, enlista los modelos que se encuentran en activo. En el documento encontramos los F5A y F6A de Remotec, dos robots pequeños capaces de subir escaleras y transportar herramientas y accesorios. También se encuentran el TALON y DRAGON RUNNER de Quinetic, utilizados para deshabilitar explosivos y realizar reconocimientos.

Todos los modelos son de grado militar y se utilizan en misiones del ejército de Estados Unidos, así como en operaciones de los grupos SWAT. Pese a que Rueca declaró que la policía de San Francisco no equipará a sus robots con armas de fuego, existe un antecedente. Según el diario Mission Local, la policía de Oakland consideró usar cartuchos de escopeta en un robot antibomba para responder a emergencias.

La ley establece que se requiere de la aprobación de un alto mando del departamento para el despliegue de los robots. Estos solo podrán ser operados por oficiales que completaron un entrenamiento previo y no serán usados más allá de los campos de prueba, simulaciones y situaciones críticas.

Usar un robot asesino es un ejemplo de que vivimos en una distopía

La propuesta de ley para usar robots asesinos no fue bien recibida por todos, incluyendo algunos miembros de la Junta de Supervisores. La Oficina de Defensoría Pública de San Francisco definió la medida como deshumanizante y militarista en una carta enviada a la Junta. Por su parte, Dean Preston, uno de los tres supervisores que votaron en contra, declaró que existe un serio potencial de uso indebido y abuso de la tecnología.

Este es un departamento de policía que está para protegernos, no el ejército de los EE. UU. al que estamos armando. Existe un serio potencial de mal uso y abuso de esta tecnología de grado militar, y cero evidencia de necesidad. Dean Preston

Otros supervisores argumentaron que no ayudaría a salvar vidas y sembraría desconfianza en las comunidades. Albert Fox Cahn, director del Proyecto de Supervisión de Tecnología de Vigilancia, dijo que la ley podría extenderse a otros departamentos y seríamos testigos de la llegada de robots más avanzados. "Que yo sepa, esta sería la primera ciudad en dar el paso de aprobar una ley que autorice a los robots asesinos", mencionó.

La propuesta de ley todavía no está aprobada, ya que requiere una segunda votación de la Junta de Supervisores y la firma del alcalde de San Francisco. De lograrse, Skynet habría dado un paso importante en su objetivo por destruir a los seres humanos.