El Black Friday ya es historia, pero si todavía no has tenido la oportunidad de adelantar tus compras de navidad, no te des por vencido. Como suele ser habitual, después del día con mayor ofertas del año, también le siguen otro igual y más interesantes: Cyber Monday.

El lunes posterior al Black Friday también es una jornada de descuentos genial para hacerte con todo aquellos que, por una cuestión u otra, no pudiste comprar en el Black Friday. Ofertas incluso más reducidas o, directamente, totalmente nuevas, son las protagonistas de este Cyber Monday.

Una selección de grandes descuento en electrónica, smartphones, gaming y dispositivos para el hogar conectado que son el pistoletazo de salida para la llegada de la Navidad. Por ello, hemos recopilado las más interesantes para que puedas adelantar tus compras y tener ese regalo perfecto listo para las fiestas.

Las mejores ofertas en el Cyber Monday

Acer Chromebook 314-1H Ordenador Portátil 14" Full HD (Intel Celeron N4020, 4GB RAM, 64GB eMMc, Intel UHD Graphics, Sistema operativo Chrome) Color Plata - Teclado QWERTY Español Comprar en Amazon (-44%)

Xiaomi Monitor 1C 23.8" FHD Monitor 1C 23.8" FHD (ISP, 1920x1080, 16:9, 60Hz, 6ms, 250cd/m2, HDMI + VGA, 178º, 3 lados sin bordes), negro Comprar en Amazon (-20%)

SanDisk Tarjeta de memoria Ultra microSDXC de 128 GB+adaptador SD. Velocidad de lectura de hasta 120 MB/S, aprobación Clase 10, U1, A1 Comprar en Amazon (-43%)

Sony WH1000XM4 Auriculares inalámbricos Noise Cancelling (Bluetooth, optimizado para Alexa y Google Assistant, 30 h de batería, óptimo para Trabajar en casa, Micro Manos Libres), Negro, Talla Única Comprar en Amazon (-41%)

Kindle Paperwhite Kindle Paperwhite: ahora con una pantalla de 6,8", bordes reducidos, luz cálida ajustable, autonomía de hasta 10 semanas y pasos de página un 20 % más rápidos. Comprar en Amazon (-18%)

Nothing Phone (1) 8 GB RAM + 128 GB, Glyph Interface, cámara Doble de 50 MP, Nothing OS, Pantalla OLED de 6,55” y 120 Hz, Negro. Comprar en Amazon (-15%)

Nothing ear (1) Auriculares inalámbricos ANC. Cancelación de ruido activa con controlador dinámico de 11,6 mm. Además, Bluetooth 5.2 permite una conectividad de alta calidad. Disponibles tanto en negro como en blanco Comprar en Amazon (-19%)

Acer Nitro 5 Ordenador Portátil Gaming 15.6" Full HD (Intel Core i7-12700H, 16 GB RAM, 512 GB SSD, NVIDIA GeForce RTX3050, Sin sistema operativo) Color Negro - Teclado QWERTY Español Comprar en Amazon (-37%)

Echo Dot (5.ª generación, modelo de 2022) Controla tu música y contenido favoritos: escucha en toda tu casa música, audiolibros y pódcast de Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer y otros servicios de música en streaming o usa el Bluetooth integrado. Comprar en Amazon (-58%)

Echo Show 5 (2.ª generación) Pon Alexa en tu mesita de noche: empieza tu día con buen pie con una rutina que encienda las luces compatibles. Despiértate con las noticias, el pronóstico del tiempo o tu música favorita. Gestiona tu hogar digital: ve lo que pasa cuando no estás gracias a la cámara integrada. Comprar en Amazon (-59%)

Fire TV Stick 4K con mando por voz Alexa Disfruta como en el cine: imágenes vibrantes en calidad Ultra HD 4K, compatible con Dolby Vision, HDR y HDR10+. Comprar en Amazon (-53%)

Apple Watch Series 7 (GPS, 41mm) Reloj Inteligente con Caja de Aluminio en Verde - Correa Deportiva Verde trébol - Talla única. Comprar en Amazon (-16%)

Corsair HS80 RGB Auriculares Inalámbricos Premium para Juegos con Dolby Atmos Audio (Baja Latencia, Micrófono Omnidireccional, Hasta 20 Horas Autonomía, Compatible con PS5/PS4) Carbón Comprar en Amazon (-29%)

Corsair M65 PRO RGB Ratón óptico para juegos (retroiluminación RGB Multicolore, 12000 DPI, con cable), color Negro Comprar en Amazon (-29%)

HP Victus Ordenador portátil de 16.1" Full HD (Intel Core i5-12500H, 16GB RAM, 512GB SSD, 144 Hz, NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, Sin Sistema Operativo) Blanco - Teclado QWERTY Español Comprar en Amazon (-34%)

Cecotec Freidora sin Aceite Cecofry Compact 2000. 900 W, Dietética, Manual y Compacta, Tecnología PerfectCook, Termostato y Tiempo Regulable, Color Negro Comprar en Amazon (-37%)

Humidificador Ultrasónico y Difusor de Aromas Difusor de Aromas con Temporizador Pure Aroma 150 Yang. Capacidad 150 ml, Temporizador 3 Horas, 7 Colores led, Función aromaterapia, Ultra silencioso Comprar en Amazon (-32%)

Xiaomi Robot Vacuum Mop 2S Robot Aspirador y fregasuelos con Sistema Inteligente de navegación láser (LDS), succión de 2200 Pa, fregado en Y, 2600 mAh, App Mi Home, Alexa & Google Assistant Comprar en Amazon (-10%)

Más ventajas para suscriptores de Prime

Para poder acceder a estas ofertas exclusivas de Amazon es obligatorio ser miembro de Prime. La suscripción incluye algunas ventajas asociadas para hacer compras en Amazon, además del acceso al resto de servicios de la compañía. Puedes darte de alta en Amazon Prime totalmente gratis (luego 3,99 €/mes) y tendrás:

Envío 1 día GRATIS en más de un millón de productos.

en más de un millón de productos. Envío exprés o Envío estándar GRATIS en millones de productos, para los que la opción de Envío 1 día no esté disponible.

Entrega hoy en la Comunidad de Madrid a un precio reducido.

Envío gratis con entrega garantizada en el mismo día del lanzamiento para miles de productos en preventa de cine, series TV y videojuegos, entre otros.

Acceso Prioritario a las Ofertas flash de Amazon.es, 30 minutos antes de su inicio.

Prueba Amazon Prime Video totalmente gratis durante 30 días y disfruta del catálogo completo de la plataforma sin límites. Solo con darte de alta tendrás acceso instantáneo a las mejores películas y series, además de envíos gratis en Amazon y otras ventajas. Prueba gratis Prime Video

Lo mejor de todo es que puedes probar Amazon Prime totalmente gratis durante un mes. Es decir, podrás tener acceso las ventajas de Prime en el marketplace y, además, disfrutar del resto de ventajas como Prime Video, Prime Foto o Music. Y acceso prioritario a todas las ofertas especiales como las del Prime Day o Black Friday.