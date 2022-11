La última vez que pudimos disfrutar una película de Alien en fue en 2017. Sí, ya han pasado cinco años desde el estreno de ‌Alien: Covenant y, desde aquel entonces, la franquicia se ha mantenido alejada de la pantalla grande. Sin embargo, según la información de Deadline, Alien prepara su regreso triunfal al cine, pues Disney y 20th Century Studios ya han dado luz verde a un nuevo largometraje.

Los detalles sobre el mismo son bastante escasos, pero al menos ya sabemos quién la protagonizará. De acuerdo al citado medio, Cailee Spaeny, joven actriz estadounidense y a quien posiblemente ubicas por participar en producciones como ‌How It Ends, On the Basis of Sex, Vice y Pacific Rim: Uprising, entre otras, encabezará el reparto de lo nuevo de Alien. Por el momento no han trascendido más nombres.

En relación a los líderes del proyecto, la próxima adaptación de Alien será dirigida por el uruguayo Federico Álvarez. Aunque no tiene experiencia previa con la franquicia, en el pasado ha podido dirigir filmes como Texas Chainsaw Massacre (2021), Caos: el inicio, The Girl in the Spider's Web y Posesión infernal, por mencionar algunas.

La producción estará liderada por Scott Free, la casa productora fundada por los hermanos Ridley y Tony Scott. El primero es el mismísimo creador de Alien, así que no podemos descartar que se involucre personalmente de alguna manera. A los fans, sin duda, les daría tranquilidad saber que Ridley Scott también está a bordo de la película, pero todavía no hay nada confirmado.

Deadline señala que 20th Century Studios le dio máxima prioridad a la nueva película de Alien después de escuchar la propuesta de Federico Álvarez. No sabemos exactamente cuál fue su pitch, pero intuimos que fue lo suficientemente atractivo para abrir los ojos de una compañía que no daba signos de reanudar el camino de la franquicia en el cine.

Si todo transcurre conforme a lo planeado, el filme de Alien arrancará su rodaje a principios de 2023. Por lo tanto, es muy probable que en las próximas semanas comencemos a conocer más información, sobre todo en lo relacionado al reparto y, quizá, de la narrativa.

Ahora bien, no debemos olvidar que una serie de Alien va en camino a Disney+. Curiosamente, esta también comenzará su filmación el próximo año. Es posible que los dirigidos por el ratón Mickey conecten ambas producciones, tal y como hacen actualmente con el Universo Cinematográfico de Marvel. Sería una forma de darle una vuelta a un universo que necesita ideas frescas tras la división de opiniones que provocó ‌Alien: Covenant.

La serie, de hecho, seguirá un camino muy diferente al que estamos acostumbrados. ¿La razón? Se ambientará en la Tierra, rompiendo así con la tradición de explorar otros planetas. "Las historias de Alien siempre están atrapadas. Atrapada en una prisión, atrapada en una nave espacial. Pensé que sería interesante abrirlo un poco para cuestionarnos: '¿qué pasa si no puedes contenerlo?'", comentó a Variety Noah Hawley, showrunner del contenido.

Por supuesto, ninguna de las dos tienen fecha de estreno.