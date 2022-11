Miles de vietnamitas querían ver el Mundial de Qatar sin tener que pagar la suscripción de un servicio de cable, por lo que muchos recurrieron al típico truco de buscar enlaces gratis en internet. Al final, las promesas de ver el Mundial de Qatar gratis les condujeron a una serie de canales de YouTube en los se prometía la retransmisión de los partidos estrella de la Copa del Mundo.

Hasta aquí nada raro. Los diferentes canales ofrecían los partidos con títulos atractivos como Live Germany-Japan on 23/11 Group E World Cup 2022. Y en realidad estaban retransmitiendo en directo dichos partidos. El problema es que eran falsos. Tan falsos que los usuarios estaban viendo eran partidos del FIFA 23 pixelados y con narración vietnamita.

Por si esto fuera poco, la situación es todavía más desternillante. Debido a que muchas regiones de Vietnam tiene problemas de conexión, el vídeo estaba borroso al principio, y no eran streaming directo del juego, sino que estaban como grabados de una pantalla, por lo que inicialmente daban el pego.

La copa del Mundo de Qatar, sí, pero en FIFA 23

Otro problema es que, además, incluían comentarios vietnamitas como las de las retrasmisiones legítimas. Un combo perfecto que tuvo a miles de espectadores viendo durante un buen rato un partido totalmente falsos. Así lo ha contado uno de los afectados al medio vietnamita vnexpress

"Hasta que leí los comentarios de la transmisión en vivo y vi primeros planos de las caras de los jugadores, no me di cuenta de que eran filmaciones del videojuego FIFA 23", Huy Hoang, en comentarios al vnexpress.

Y no fueron unos pocos incautos los que cayeron en esta trampa, ideada para, supuestamente, sacar dinero a través de la inserción de anuncios de YouTube. Decenas de miles personas acabaron viendo partidos falsos en YouTube de la Copa del Mundo.

Hubo lives en YouTube con partidos falsos con casi 40.000 espectadores al mismo tiempo, todos con retransmisiones de partidos borrosos del FIFA23. En la sección de comentarios, lógicamente, miles los usuarios se quejaban de la farsa.

Al final una cosa está clara, estafa de por medio o no, los canales emitían los partidos que el título de los vídeos prometían. No era lo que esperaban, pero al menos eran partidos. Solo que no del Mundial de Qatar. Tampoco de jugadores reales.