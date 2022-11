A veces, la gente en internet se propone retos un poco peculiares. Por ejemplo, recientemente un usuario de Reddit anunció su propósito de pasar el máximo posible de días de abstinencia sexual y comprobar los efectos. Vamos, que quería ver si prescindir de la masturbación podría tener beneficios para él. Y supuestameente los tuvo.

Tres meses después de comenzar su reto, explicó que se sentía con más energía, tanto para afrontar el día como par entrenar en el gimnasio. También experimentaba menos niebla mental, le resultaban más sencillas las relaciones sociales y no estaba tan obsesionado con el sexo.

Él mismo reconoce que podría ser un placebo, pero insiste en que los efectos son muy claros. Y sí, tiene razón en que posiblemente sea un placebo. De hecho, es lo más probable; ya que, siempre que se haga dentro de unos límites mentalmente saludables, la masturbación no trae más que beneficios. En cuanto a esos límites saludables, no hay un número. Simplemente, son aquellos en los que la necesidad de masturbarse no interfiera en el desarrollo de la vida normal de una persona. Si alguien quiere hacerlo diariamente, varias veces al día, y eso no le impide realizar otras tareas, no hay ningún problema.

Los mitos sobre la abstinencia sexual

La mayoría de ideas preconcebidas sobre los peligros de la masturbación y, por ende, los beneficios de la abstinencia sexual, tienen un origen cultural o religioso. Más allá de aquello que solía decirse sobre la ceguera y otras creencias inverosímiles, sí que se ha llegado a creer con más firmeza que la masturbación podría restar energía o generar cierta obsesión con el sexo.

Pero a día de hoy esto no está demostrado de ningún modo. Sí que es cierto que en 2003 se llevó a cabo un estudio en el que se señalaba que un exceso de masturbación podría reducir los niveles de testosterona en sangre. Sin embargo, era un estudio metodológicamente muy pobre, con una cantidad muy reducida de participantes. Además, sus propios autores terminaron retractándose de los resultados obtenidos.

Con el tiempo se han realizado otros estudios en los que se ha señalado el efecto totalmente contrario. A más masturbación, más testosterona. Pero otros no han encontrado diferencias.

Es, por lo tanto, algo que no está claro. No parece que haya un motivo por el que recomendar la abstinencia sexual. Pero sí que hay muchas razones para evitarla.

Los beneficios de la masturbación

El orgasmo no siempre es el final de la masturbación, pero sí es lo más habitual. En ese momento álgido, se libera un cóctel inmenso de sustancias como la dopamina, la oxitocina, la prolactina, la serotonina, la adrenalina o endorfinas y endocannabinoides. Todo esto suele suponer mejoras en el estado de ánimo y promover la relajación posterior. De hecho, unida a medidas básicas de higiene del sueño, puede ser una solución perfecta contra el insomnio. Pero eso no es todo.

En 2013, se publicó un estudio que señalaba que la masturbación puede ayudar a mejorar los síntomas de las migrañas. De hecho, precisamente por la liberación de endocannabinoides, parece ser que ayuda a reducir otros tipos de dolor asociados a procesos inflamatorios.

Incluso se ha visto que la actividad sexual puede mejorar las habilidades cognitivas en personas mayores, reducir la presión arterial y fortalecer el sistema inmunitario.

¿Tiene algún efecto negativo?

Más allá de posibles accidentes físicos que pudiesen producirse durante el sexo, ni la masturbación y algún caso médico raro, ni el sexo en pareja o en grupo suponen los perjuicios que nos han querido hacer creer en el pasado.

Sí que ha habido deportistas que han asegurado recurrir a la abstinencia sexual antes de una competición importante. Esto es porque, al igual que el usuario de Reddit, sentían que la masturbación o el sexo acompañados disminuían su rendimiento físico. No obstante, otros deportistas, como el mítico Pelé, tenían la costumbre totalmente contraria.

Esto indica que es más una cuestión psicológica que realmente física. Quienes creen que afecta a su rendimiento posiblemente se sientan mejor sin sexo. Pero simplemente porque su cerebro así lo cree. Al contrario, Pelé y otros deportistas, que prefieren una alegría antes de competir, rinden mejor en la práctica deportiva, además de por sus cualidades físicas, porque creen que han hecho algo para mejorar.

Por lo tanto, siempre que no suponga un problema para el día a día o que no conlleve lesiones físicas, no, la masturbación no supone ningún problema. Y, en consecuencia, la abstinencia sexual no aporta beneficios. Este usuario de Reddit ya anticipaba que lo que sentía podría ser fruto del placebo y es lo más probable. El cerebro es muy poderoso y hace con nosotros lo que quiere. Incluso hacernos pensar que el sexo es algo malo. ¡Pero qué atrocidad!