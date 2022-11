Un ciberataque al Consejo General del Poder Judicial ha supuesto el robo a Hacienda de los datos personales de medio millón de contribuyentes, así como de 50.000 miembros del Cuerpo Nacional de Policía, ha revelado elDiario.es después de informar que la Audiencia Nacional se encontraba investigando en secreto un hackeo a varias webs del gobierno.

El mencionado hackeo, en concreto, ocurrió durante el pasado mes de octubre, y afectó principalmente a la web de la Agencia Tributaria (Hacienda) y a la del Punto Neutro Judicial (PNI), una plataforma que permite a las instituciones del estado, como la propia Administración General del Estado, proporcionar a órganos judiciales herramientas y bases de datos para facilitar la comunicación entre las diferentes entidades.

Los atacantes, según las investigaciones, accedieron en un primer momento a la web de la Dirección General de la Policía, una de las plataformas conectadas a través de PNI. Robaron los datos de 50.000 miembros del cuerpo, incluido el DNI, su domicilio y otra información que figura en el mencionado Documento Nacional de Identidad. A la Audiencia Nacional, sin embargo, le preocupa más el acceso al portal de la Agencia Tributaria y el posible robo de los datos de medio millón de contribuyentes.

La Audiencia Nacional está preocupada por el hackeo a Hacienda

El problema de este hackeo, es que entre los datos personales de Hacienda, no solo se encuentran los que figuran en el DNI, como el domicilio, nombre completo, etc. También hay otro tipo de información relevante, como los ingresos de los contribuyentes, declaraciones previamente realizadas en este organismo, datos de propiedades, etc.

Es, sin duda, uno de los hackeos más alarmantes que se han realizado a los organismos públicos, aunque no es el único. En 2021, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) sufrió varios ataques de ransomware que obligaron a la administración a suspender por completo su actividad. En este último caso, sin embargo, no se reportaron posibles fugas de datos.

La información personal de millones de ciudadanos españoles también estuvo en peligro después de que un ciberataque afectara a Iberdrola. El hackeo, en concreto, dejó expuesto los datos personales de aproximadamente 1,3 millones de clientes, según ha revelado el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe). Entre estos, figuraban el DNI, domicilio o número de cuenta. De nuevo, información menos preocupante que la que pueden obtener a través de la Agencia Tributaria.

Por el momento, la Audiencia Nacional continúa investigando los ataques a las diferentes administraciones y desconocen, además, quiénes son los autores.