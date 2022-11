A medida que se acerca el estreno de Avatar: el camino del agua, se van conociendo algunos detalles relacionados con la producción. El más reciente de ellos tiene que ver con el guion elaborado por James Cameron, quien también vuelve como director y el principal responsable creativo de cuanto se ve en pantalla. Después de Avatar, estrenada en 2009, el cineasta tenía una idea sobre cómo podía continuar la historia. Pero la descartó.

Lo curioso, en este caso, es que ha vuelto a ella en Avatar: el camino del agua. No en su totalidad, pero parte de ese texto dio pie al guion de la película que se estrenará en diciembre de 2022. Durante una entrevista a Total Film, James Cameron ofreció detalles sobre este proceso creativo y cómo aquella versión del guion derivó en una novela gráfica. Esta puede ser entendida como una suerte de precuela de Avatar 2.

Aunque James Cameron se sentía muy atraído por esa idea, y el resultado global de la historia, sentía que no conectaba suficiente con lo ya mostrado en el cine. En sus palabras, no cumplía del todo con las reglas fijadas a través del relato visual. Por tanto, decidió descartarlo en ese momento como base para lo que luego nombraría como Avatar: el camino del agua. Sin embargo, terminó rescatando algunas ideas.

James Cameron no solo es reconocido por innovar en clave tecnológica a través de sus distintas películas. También ha ganado el respeto de la industria del cine por su capacidad para componer historias de ciencia ficción y adaptar su lenguaje cinematográfico a diversos relatos. En ese sentido, Terminator (1984) y Titanic (1997) pueden ser las producciones más contrapuestas, dentro de su producción.

Avatar se suma a ellas como un relato contrapuesto y con un nivel de ambición importante. Conviene recordar que toda esta franquicia tendrá cinco películas. A propósito de las ideas relacionadas con Avatar: el camino del agua, James Cameron dijo sobre el proceso creativo para la producción:

Sin embargo, no todo estaba resuelto dentro de ese proceso de preproducción. Algo era necesario, desde el punto de vista de James Cameron, quien dijo a Total Film:

“Faltaba uno de esos elementos críticos sobre las secuelas, que es que no se adentraba lo suficiente en lo inesperado. Tampoco se ajustaba lo suficiente a las reglas de Avatar, que es conectarnos con el mundo de los sueños. Esto tiene un componente espiritual que ni siquiera podemos cuantificar con palabras. Cumplía todos los requisitos, pero no con ese. Y pensé: 'No deberíamos hacer esta película'. Así que lo dejé de lado".