Nadie puede negar que las escenas de combate en el espacio de las películas y series de Star Wars son espectaculares. Sin embargo, entre observarlas y ponerse detrás de los controles de una aeronave, aunque sea a través de un videojuego, existe un mundo de diferencia. Para lo segundo tenemos Star Wars: Squadrons, el título desarrollado por Motive Studios (propiedad de EA) y que vio la luz durante 2020. Te tenemos una excelente noticia: a partir de hoy lo puedes descargar gratis en tu PC.

La Epic Games Store, como parte de sus títulos gratuitos semanales, ha puesto Star Wars: Squadrons a disposición de todos los usuarios. No necesitas abrir la cartera para disfrutar uno de los juegos más infravalorados de la franquicia en los últimos años. Lo único que debes hacer es tener una cuenta (no tiene costo crearla) en la mencionada tienda y dirigirte al siguiente enlace.

Una vez dentro, ubica el botón "Obtener" y listo, agregarás Star Wars: Squadrons a tu biblioteca donde se mantendrá por siempre. Posteriormente puedes iniciar la descarga a través del launcher de la Epic Games Store en tu ordenador.

¿Qué pasa si no tienes una PC para disfrutarlo en este momento? No te preocupes, la Epic Games Store no pone límites en función de tu equipo. Por lo tanto, si tu intención es adquirir —o armar— un ordenador en el futuro, igualmente puedes descargar Star Wars: Squadrons gratis y guardarlo en tu biblioteca para cuando llegue el momento.

Ojo, Star Wars: Squadrons estará gratis en la Epic Games Store hasta el miércoles de la próxima semana. Cuando finalice el plazo, no será posible descargarlo de manera gratuita. Mi recomendación es que hagas el proceso en cuanto antes para que no se te pase la oportunidad.

Cuando EA lanzó Star Wars: Squadrons hace dos años, lo cierto es que no hizo demasiado ruido. Pero no porque el juego no fuera bueno, sino porque la franquicia, al menos en los videojuegos que apostaban por una experiencia multijugador, atravesaba una época complicada tras el desastroso lanzamiento de Star Wars: Battlefront y su igualmente accidentada secuela.

No obstante, la realidad es que Motive Studio realizó un trabajo bastante decente con Star Wars: Squadrons. Sin duda, es un título imperdible para los fans del universo ficticio y para aquellos que disfrutan los videojuegos de combate aéreo.

Si bien el principal enfoque de Star Wars: Squadrons es su modo multijugador, también dispone de una campaña de corta duración. En no más de 10 horas podrás terminar su propuesta narrativa, la cual te ayudará a dominar los controles de las aeronaves antes de aventurarte en la vertiente en línea.

"Abróchate el cinturón y siente la adrenalina de los combates espaciales multijugador en primera persona junto a tu escuadrón. Los pilotos que se unan entrarán en las cabinas de los Cazas Estelares de la Nueva República y de las flotas imperiales y lucharán en batallas espaciales estratégicas de 5 contra 5", menciona la descripción del juego.

Star Wars: Squadrons tiene una buena cantidad de naves para pilotar; tanto de la Nueva República como del Imperio. Uno de sus principales puntos fuertes es que cada nave logra transmitir diferentes sensaciones de manejo en función de su poder de fuego y agilidad. Por lo tanto, es muy probable que termines encontrando tu favorita tarde o temprano.

¿Es difícil? No realmente, siempre y cuando le dediques el tiempo suficiente a aprender las funciones y habilidades de sus naves. Una vez dominadas, el resto es diversión pura.