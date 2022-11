Después de atravesar una etapa de turbulencia, Blade, una de las películas más esperadas del Universo Cinematográfico de Marvel, encontró a su nuevo director. De acuerdo a la información de Deadline, el británico Yann Demange, responsable de ‌White Boy Rich, 71 y Dead Set, entre otras producciones, tomó las riendas del accidentado proyecto.

Asimismo, el citado medio señala que Michael Starrbury será el responsable de escribir un nuevo guion. El susodicho ha participado en The Inevitable Defeat of Mister & Pete, Legends of Chamberlain Heights, When They See Us y Colin en blanco y negro.

Si no surgen más obstáculos en el camino, Blade reanudará su producción el próximo año en Atlanta. Eso sí, desde Deadline mencionan que, probablemente, el largometraje ya no tendrá ese tono tan oscuro que proponía el filme anterior. Y la razón es simple: si bien Marvel quería la película más oscura que se ha visto en su Universo Cinematográfico, la propuesta previa rebasaba algunos límites, supuestamente.

Recordemos que, en un principio, Marvel Studios había elegido a Bassam Tariq para dirigir Blade. No obstante, fue en septiembre del presente año cuando el cineasta abandonó la producción a causa de una serie de diferencias creativas. Los liderados por Kevin Feige, sin embargo, dirigieron sus comunicado por otro rumbo.

"Debido a los cambios que se están produciendo en nuestro calendario de producción, Bassam dejará de ser el director de Blade, pero seguirá siendo el productor ejecutivo de la película. Apreciamos el talento de Bassam y todo el trabajo que ha hecho para que Blade esté donde está", mencionaba Marvel.

Esta delicada situación no solo provocó la pausa indeterminada de Blade, sino también un retraso en varias películas clave del Universo Cinematográfico de Marvel. Entre ellas Deadpool 3 (8 de noviembre de 2024), Los 4 Fantásticos (14 de febrero de 2025) y Avengers: Secret Wars (1 de mayo de 2026).

Con Yann Demange y Michael Starrbury, Marvel espera llevar Blade a buen puerto y sin más contratiempos a nivel creativo. Todo indica que las visiones de ambas partes coinciden y el híbrido humano-vampiro, que será interpretado por Mahershala Ali, no tendrá más problemas para debutar en los cines el 6 de septiembre de 2024.

Será interesante ver cuál es la idea argumental de Demange y Starrbury. El proyecto anterior prometía demasiado porque se conocía su apuesta por ese tono extremadamente oscuro. Últimamente, los filmes del Universo Cinematográfico de Marvel carecen de ideas frescas, y Blade venía a proponer algo diferente. ¿Los nuevos responsables se mantendrán por esa línea? Seguramente el próximo año tendremos más información al respecto.

Antes de Blade, eso sí, podremos disfrutar un buen puñado de películas de Marvel: Ant-Man y la Avispa: Quantumania (17 de febrero de 2023), Guardianes de la Galaxia Vol. 3 (5 de mayo de 2023), The Marvels (28 de julio 28 de 2023), Capitán America: New World Order (3 de mayo de 2024) y Thunderbolts (26 de julio de 2024).