Como cada año por estas fechas, los de Cupertino han anunciado los ganadores de los App Store Awards, los galardones que premian a las mejores aplicaciones disponibles en la App Store. Ganar un App Store Awards supone no solo un reconocimiento a aplicaciones de mucha calidad, también un trampolín para los desarrolladores de llegar a un público mayor.

En total, 16 aplicaciones y juegos han sido premiadas en las diferentes categorías en las que Apple cataloga sus premios. No solo por ser buenas aplicaciones, sino por salirse de la norma para ofrecer experiencias excepcionales y tener un profundo impacto cultural.

Las apps premiadas, como suele ser habitual, han sido seleccionadas por el equipo editorial de la App Store, que además es el encargado de hacer esas historias tan completas que, desde la renovación de la tienda de Apple, ocupan un lugar privilegiado y sirven como punto de encuentro para descubrir nuevas aplicaciones y servicios.

Muchas de las premiadas en esta edición de los App Store Awards son apps sobradamente reconocidas por los usuarios, tanto por ofrecer algo diferentes como por haber constituido un éxito sin precedentes en el ecosistema móvil de Apple. Otras, más discretas, pero de sobrada calidad, que ahora con el premio, es el momento perfecto para probar y descubrir.

Ganadores de los los App Store Awards 2022

Apps premiadas en los los App Store Awards

Aplicación del año para iPhone: BeReal , de BeReal.

BeReal , de BeReal. Aplicación del año para iPad: GoodNotes 5 , de Time Base Technology Limited.

GoodNotes 5 , de Time Base Technology Limited. Aplicación del año para Mac : MacFamilyTree 10 , de Synium Software GmbH.

: MacFamilyTree 10 , de Synium Software GmbH. Aplicación del año para Apple TV : ViX , de TelevisaUnivision Interactive, Inc.

: ViX , de TelevisaUnivision Interactive, Inc. Aplicación del año para Apple Watch: Gentler Streak , de Gentler Stories LLC.

Juegos premiados en los los App Store Awards

Juego del año para iPhone: Apex Legends Mobile , de Electronic Arts.

Apex Legends Mobile , de Electronic Arts. Juego del año para iPad: Moncage , de XD Network Inc.

Moncage , de XD Network Inc. Juego del año para Mac: Inscryption , de Devolver.

Inscryption , de Devolver. Juego del año para Apple TV: El Hijo , de HandyGames.

El Hijo , de HandyGames. Juego del año de Apple Arcade: Wylde Flowers , de Studio Drydock Pty Ltd.

Wylde Flowers , de Studio Drydock Pty Ltd. Juego del año en China: League of Legends Esports Manager , de Shenzhen Tencent Tianyou Technology Ltd.

Apps premiadas por su impacto cultural

Además de premiar a las mejores aplicaciones, Apple también otorga premios a aplicaciones que han tenido cierto impacto cultural.

How We Feel de How We Feel Project, Inc: una app que ayuda a los usuarios convertir emociones difíciles en palabras y ofrece estrategias para abordar estas emociones en el momento.

Dot's Home from the Rise-Home Stories Project: un viaje interactivo por las injusticias históricas de las comunidades de color a través de una narrativa convincente y reflexiva que viaja en el tiempo.

Locket Widget de Locket Labs, Inc.: permite a los usuarios enviar fotos en vivo directamente a la pantalla de inicio de familiares y amigos, Locket Widget genera una conexión íntima entre seres queridos, libre de las presiones tradicionales de las redes sociales.

Waterllama de Vitalii Mogylevets: una app que te ayuda a alcanzar los objetivos de hidratación diaria, utilizando desafíos creativos, recordatorios y personajes tiernos para mantener a los usuarios en el buen camino.