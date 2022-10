Uno de los principales motivos por los que el final de Juego de Tronos se convirtió en un desastre fue porque sus showrunners tuvieron que improvisar a nivel narrativo. Vientos de Invierno, la novela que supuestamente pone punto final al legendario conflicto contra los Caminantes Blancos, todavía no está terminado. Durante los últimos años, los fans del universo ficticio no dejan de cuestionar a George R. R. Martin cuándo lo concluirá.

En una entrevista en el Late Night Show de Stephen Colbert, George R. R. Martin volvió a referirse al estado actual de Vientos de Invierno. Desafortunadamente, sus palabras no fueron del todo alentadoras. Si bien aseguró que está progresando, también avisa que lleva aproximadamente un 75% de avance. Es decir, la falta una cuarta parte.

El problema es que, si consideramos todo el tiempo que lo hemos estado esperando, podemos intuir que su lanzamiento se prolongará durante varios años más. ¿Cuántos exactamente? No lo sabemos, pero es mejor que sigas siendo paciente porque esto va para largo. Eso sí, el escritor estadounidense dejó entrever que la novela será más grande que contemplaba en un principio:

"Estoy progresando con Vientos de Invierno, pero aún no está terminado. Creo que va a ser un libro muy grande y que he terminado alrededor de tres cuartas partes. Todos los personajes se entrelazan. De hecho, he concluido con algunos de los personajes, tengo toda su historia, pero no con otros. Así que tengo que finalizar todo ese tejido. Todavía me llevará un tiempo."