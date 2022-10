Uno de los intérpretes más estimados dentro de la cultura pop ha muerto. Se trata de Robbie Coltrane, a quien quizá no se le reconozca con facilidad por su nombre y apellido. Pero, cuando se menciona que fue el responsable de encarnar a Rubeus Hagrid durante toda la saga de Harry Potter, lo más probable es que no solo surjan recuerdos sino que, también, alguna lágrima y un poco (o mucha) tristeza.

La noticia fue confirmada por su agencia, WME, a The Hollywood Reporter. Robbie Coltrane, escocés, tenía 72 años. Aunque su nombre esté asociado con la franquicia de Harry Potter, en la televisión británica también se le tiene en buena estima por su trabajo en Cracker y también es recordado por su trayecto dentro de la saga de películas de James Bond.

Aunque ahora se tiene en cuenta por sus papeles en el cine y la televisión, su trayecto dentro de estas áreas no comenzó de la mejor manera; incluso, puede que en algún momento descartara seguir avanzando en ellas. Robbie Coltrane encontró, entonces, un refugio en la comedia, probándose en distintos clubes de Edimburgo.

Su historia estará por siempre enlazada con el nombre Robbie Coltrane. Pero puede que no muchas personas sepan que ese no fue su nombre de pila, sino uno artístico. Bajo esa identidad se guardó la de Anthony Robert McMillan, quien nació el 30 de marzo de 1950 en Glasgow. Fue hijo de un médico y una maestra. Su carrera profesional se gestó, en clave académica, en la Escuela de Arte de esa ciudad. Luego continuó en la Moray House Colleger of Education, ubicada en Edimburgo.

Como reseña The Hollywood Reporter, tras formarse en distintos clubes de comedia en Edimburgo, Robbie Coltrane dio sus primeros pasos en la televisión en producciones como: Flash Gordon, Blackadder y Keep It in the Family. A estos trabajos se sumaron los siguientes: A Kick Up the Eighties, The Comic Strip y Alfresco. A través de esas participaciones se fue convirtiendo en uno de los referentes de la televisión británica. Hasta dar el salto a la cultura pop de forma definitiva con su interpretación de Hagrid en Harry Potter.

La primera película de esa saga, Harry Potter y la piedra filosofal, se estrenó el 16 de noviembre de 2001. Desde entonces, Hagrid se posicionó rápido como uno de los personajes relevantes, al servir de amigo, guía y cómplice de los protagonistas. Tiempo después, junto con el impulso de la obra literaria, esa saga de films se convirtió en una de las más importantes de la historia, inmortalizando en ese proceso a uno de sus actores más reconocidos, Robbie Coltrane.