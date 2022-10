Octubre parece un mes idóneo para disfrutar de lo terrorífico y lo macabro en el cine. Aunque, por supuesto, sea un género que no es del agrado de todo. Los argumentos de las películas de terror que exploran los aspectos más terroríficos de la mente humana y lo sobrenatural suelen tener una audiencia definida. En concreto, cuando sus temas favoritos profundizan en la oscuridad mental, física o en los terrenos incómodos de lo desconocido. Tópicos con los que buena parte de la audiencia no suele conectar con facilidad.

Pero, aun así, de vez en cuando, algunas obras trascienden el espacio de los grupos de fanáticos para llegar a un público mayor. En especial, cuando sus temáticas y formas de comprender lo que produce temor son complejas y elaboradas. Más allá de los sobresaltos y efectos sonoros, algunas películas de terror no solamente analizan el miedo de forma filosófica y sofisticada. A la vez, demuestran que el horror cinematográfico es mucho más que una colección de lugares comunes para causar escalofríos.

Te dejamos cinco películas de terror que podrás disfrutar, incluso, si no eres amante de las historias terroríficas. Una colección de joyas extrañas que profundizan en los relatos tenebrosos con habilidad, inteligencia y buen gusto. Justo lo que un cinéfilo curioso querrá ver, a pesar de no disfrutar del género cinematográfico en su totalidad.

Trilogía La calle del terror

La trilogía La calle del terror, de Leigh Janiak, tiene el complicado compromiso de adaptar las obras del escritor R. L. Stine. A la vez, englobar el universo del autor sin hacer énfasis en un ningún libro específico. Después de todo, es un recorrido por la singular mirada sobre los escenarios escalofriantes que el autor imaginó.

Las películas de terror no solamente lo logran, sino que, además, construyen una visión sobre el miedo que hace referencia a grandes películas del género con inteligencia. Todo, desde una entretenida visión del suspense y con toques de humor negro. La combinación logra crear una versión sobre el cine de terror ligero que resulta interesante en su manera de adaptar grandes temas a códigos específicos. Desde un homenaje directo a los grandes slasher de la década de los ochenta, hasta el terror folk. La trilogía atraviesa la percepción del miedo como conjunto de ideas que se interconectan entre sí para analizar la naturaleza humana.

Con una inteligente visión acerca del bien y del mal, Janiak usa códigos del cine de terror clásico para profundizar en temas más sensibles. Poco a poco, las películas — divididas en períodos históricos distintos — se completan entre sí. Finalmente, la historia central emerge como un escenario único construido con una brillante ejecución. El resultado es una trilogía que, sin grandes ambiciones, analiza el bien, el mal y el terror de una manera eficaz.

Los ancianos, una película de terror particular

Andy Fetscher toma el género de hagsploitation (el terror basado en la vejez y, en particular, en las mujeres ancianas) y lo lleva a otra dimensión. La película, inquietante, pesimista y con toques de distopía, es un recorrido angustioso y duro de un punto de vista poco común de lo escalofriante. En un futuro no tan distante, la población europea se ha vuelto tan anciana como para que sea un problema. Pero, más allá de eso, también en una mirada siniestra sobre los peores y más oscuros apetitos humanos.

Los ancianos lleva al escenario del género del terror grandes y duras preguntas existenciales acerca de la pérdida, la soledad y el desarraigo. Además, convierte su historia en un recorrido espeluznante a través de temores colectivos que rara vez se retratan en argumentos cinematográficos. Fetscher convierte a su película en un artefacto abrumador en que los primeros planos muestran los estragos de la edad. Pero, a la vez, lo que se esconde detrás de ellos. Una mezcla acertada de miedo, angustia y desesperación que convierte la película en una rareza incómoda y, por momentos, repugnante.

Con un final perturbador, Los ancianos es una pieza singular en la que el miedo se enlaza con lo primitivo. Todo, bajo una mirada cruel sobre la vejez como espacio fronterizo entre la cordura y el instinto de supervivencia.

It Follows

El director David Robert Mitchell ya había mostrado su habilidad para analizar un terror sutil en The myth of american sleepover, del 2010. Quizás por ese motivo, recrear un escenario de terror insólito le resulta tan efectivo en su obra inmediatamente posterior. En It Follows explora la noción sobre el vacío existencial y los terrores que se ocultan en las sombras. A la vez, añade un elemento sobrenatural que sorprende por su cualidad por completo insólita.

La película no reflexiona solo sobre el miedo. También analiza algo más ambiguo que vincula los terrores que acechan en lo cotidiano con la esencia acerca de lo inexplicable. Para Mitchell, el mal carece de rostro, motivo e, incluso, de nombre. Por lo que avanza a través de la historia como un mecanismo de destrucción de enorme eficacia. De hecho, el guion juega con la percepción de lo epidémico. Lo maligno que se transfiere desde un trasfondo casi primitivo y se concentra en la posibilidad de la muerte como castigo.

La criatura — que en realidad nunca llega a manifestarse en su forma original — tiene los atributos de un veneno. Una visión de pura degradación que contradice las reflexiones sobre el terror como una consecuencia de un acto mayor. En It Follows el miedo es una mirada hacia lo abstracto, lo desconcertante y lo temible que se esconde detrás del rostro humano.

The humans, una película de terror difícil de comprender

El terror en The Humans, de Stephen Karam, no es sencillo de comprender. La película juega con el espacio gris de pertenecer a dos géneros distintos a la vez sin terminar de decantarse por ninguno. Desde el drama, hasta una connotación terrorífica de las emociones humanas. La producción analiza la naturaleza de lo escalofriante a partir de una mirada durísima y cruel acerca del mal interior. También, del dolor y el sufrimiento convertidos en una cualidad tangible y venenosa.

De hecho, en la película todo comienza con una reunión familiar como cualquier otra. Una a la que todos los miembros asisten porque no tienen otro remedio y que, sin duda, preferirían evitar. Pero, al final, se sientan a la mesa — o, en el peor de los casos, se confrontan — en medio de un ambiente enrarecido. Poco a poco, el argumento enlaza elementos corrientes con códigos formales de terror, hasta crear la sensación opresiva del peligro al acecho. ¿Se trata en realidad del prólogo para un evento sobrenatural o la sensación inquietante y retorcida del sufrimiento como una idea más violenta?

No obstante, el realizador — que dirige la adaptación de su obra de teatro ganadora del Tony en el 2016 — está interesado en un punto más duro. En hacerse preguntas sobre si toda la rabia contenida, la frustración, el miedo y la violencia sugerida, pueden transformarse en amenaza. Lo logra y, para sus últimas escenas, The Humans demuestra hasta qué punto lo cotidiano puede convertirse en un escenario de pesadilla aterrador.

La familia Addams, un clásico del cine de terror

La tenebrosa familia, que saltó del New Yorker a la televisión en los años sesenta, llegó al cine con una lujosa adaptación tres décadas después. Barry Sonnenfeld no solo logró dar una mirada a su extrañísimo universo, sino dotarlo de un encanto tenebroso que se volvió icónico. Con Angelica Huston y Raúl Julia en los papeles principales, deslumbró por su visión sobre lo siniestro y, en especial, su retorcido sentido del humor.

Pero sería su secuela, que incluyó la brillante actuación de Joan Cusack, la que llevaría a la saga de los Addams a una nueva dimensión. La película profundizó en sus temas principales, pero, además, jugó con elementos del cine de terror con habilidad. El resultado es una brillante sátira del estilo de vida norteamericano, las ansiedades colectivas e, incluso, a los thrillers de suspense.

¿Para la historia? La brillante actuación de Christina Ricci como Miércoles, que marcó toda una época y cuya versión para el milenio llegará a Netflix como una serie.