Microsoft aprovechó su evento anual de hardware para presentar la siguiente generación de su portátil más popular. La Surface Laptop 5 ya está aquí, y si bien no representa un salto significativo respecto al modelo anterior, el ordenador abraza componentes más recientes para ponerse a punto.

En relación a su diseño, los de Redmond han preferido no tocar nada. Después de todo, su chasis delgado no tiene nada que envidiar a los portátiles de otros fabricantes. También, se mantienen las versiones con pantalla táctil de 13,5 o 15 pulgadas. No obstante, si realmente quieres diferenciarte de la generación anterior, puedes recurrir al nuevo color: Siege. El resto de tonos ya conocidos continúan disponibles en el Surface Laptop 5.

Así pues, es en el interior donde se encuentran sus principales novedades. En primer lugar, la Microsoft Surface Laptop 5 abraza los procesadores Intel Core de duodécima generación. Es decir, los Alder Lake. Quizá su incorporación no provoque tanta ilusión, sobre todo porque la compañía de semiconductores ya hizo oficial sus nuevos procesadores Raptor Lake —si bien las variantes para portátiles todavía no ven la luz—.

Microsoft dice que los nuevos chips permitirán a la Surface Laptop 5 ofrecer un rendimiento superior, sobre todo en tareas más demandantes. Por ejemplo: videojuegos, actividades creativas o profesionales.

Quizá en este momento estés pensando en que el aumento en rendimiento tendrá un impacto negativo en la autonomía. Sin embargo, los de Redmond aseguran que la batería del Surface Laptop 5 puede prolongarse por hasta 17 horas. Evidentemente, mucho dependerá de las actividades que realices para alcanzar esa cifra.

Microsoft destaca que el Surface Laptop 5 puede conectarse a un monitor externo a través del puerto Thunderbolt USB-C. Este mismo conector, de hecho, puede carga el portátil. De igual manera resaltan las posibilidades de su cámara y micrófonos, tan esenciales en los tiempos actuales en los que el trabajo remoto se convirtió en algo cotidiano:

"Las experiencias de cámara mejoradas, impulsadas por las nuevas funciones interactivas de Windows 11, se ajustan automáticamente a las condiciones de iluminación, los tonos de piel y los cambios sutiles en la posición de la cabeza y la cara. Hazte oír fuerte y claro en las llamadas con dos micrófonos de estudio de campo lejano".

Por último, el Surface Laptop 5 presume compatibilidad con Dolby Atmos. Con esta propuesta, Microsoft espera brindarte una experiencia envolvente al momento de disfrutar películas y series. Evidentemente, los servicios de vídeo en streaming también deben ser compatibles con dicha tecnología.

El Surface Laptop 5 estará disponible a partir de este mismo mes. Estamos a la espera de confirmar los precios por región. Su tabla completa de especificaciones, a continuación: