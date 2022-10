El consumidor de hoy en día se caracteriza por ser muy exigente. A la hora de contratar un servicio busca y compara entre los más importantes que puedan reunir una serie de requisitos. Los tres más importantes son que ofrezca un buen servicio, que no genere ningún tipo de inseguridad (más aún si hablamos de servicios en Internet) y en la medida de lo posible, tenga un precio muy económico. Es más, relacionado con este último aspecto, si tiene un periodo gratuito con el que poder comprobar si es lo que buscamos antes de unirnos, mejor que mejor.

Si esto lo trasladamos a la búsqueda del mejor proveedor de VPN, es más importante todavía. Cuando navegamos por Internet, no sólo exponemos nuestra identidad en todo momento, también dejamos una enorme cantidad de datos sobre nuestros gustos y preferencias que luego son utilizados por muchas empresas para conocernos mejor. Pero eso no es lo más importante, es mucho más grave si compartimos datos sensibles, como nuestro número de tarjeta o dirección física y son utilizados con fines delictivos, como ataques de phising.

Cuando buscamos un proveedor de VPN, los dos aspectos más importantes que debe cumplir es que sea bueno y seguro. Bueno, con un un equipo detrás que trabaje cada día en ofrecer la mejor experiencia y que el usuario pueda delegar su tranquilidad, navegando tranquilo gracias a un proveedor de VPN que le genere confianza. Y seguro porque es lo más importante cuando navegamos por Internet, protegiendo nuestra identidad e información de posibles ataques o que pueda caer en malas manos.

Surfshark es una de las empresas que más hace en estos dos aspectos, garantizando en todo momento una navegación segura y anónima, incluso usando redes WiFi públicas, que son un agujero de seguridad.

Dos meses gratis

Una vez que ya cumplimos los requisitos de seguridad y confianza, es hora de pasar a otro aspecto, el económico. Por lo general, hay que huir de todo lo que diga “gratis” ya que al final suele tener asociado una condición, ya sea de una disminución de funciones o una suscripción trampa.

Sin embargo, Surfshark ofrece a todos los usuarios un periodo de dos meses gratuitos para ayudar a todos aquellos indecisos que no saben si contratar o no un servicio de VPN. Además no incluye condiciones extrañas.

De esta manera, Surfshark adelanta a su competencia ofreciendo un servicio inigualable, tanto en rendimiento como en materia económica. Además, gracias a la oferta que tiene ahora mismo en marcha, Surfshark sólo cuesta dos dólares al mes. No es gratis, pero casi.

Por qué contratar Surfshark frente a la competencia

Ahora que ya hemos visto los tres aspectos más importantes que posicionan a Surfshark como el mejor proveedor de VPN, es momento de compararle con su competencia, con empresas como ExpressVPN o ProtonVPN.

Por ejemplo, si nos fijamos en el número de dispositivos que podemos usar, en el caso de Surfshark es ilimitado. Si nos fijamos también en su función de bloqueador de anuncios o ventanas emergentes, Surfshark ofrece mejores prestaciones.

También incluye la verificación en dos pasos, cada vez más presente en la mayoría de accesos a servicios donde albergamos información confidencial o privada, y soporte técnico las 24 horas los siete días de la semana. Algo fundamental sobre todo para personas cuya actividad profesional depende de una buena calidad del servicio o bien que se encuentran en otros países donde existe una diferencia horaria.

Dónde contratar una VPN al mejor precio

