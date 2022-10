Aunque los mensajes y los audios de WhatsApp están de moda, todavía hay quien utiliza las llamadas de teléfono para comunicarse con los demás. Más allá de contactar con tu seguro, tu proveedor de luz, gas y agua o para hablar con tus padres. Pero, por lo general, cada vez hacemos y recibimos menos llamadas. De ahí la importancia de identificar esas llamadas.

Por un lado, identificar llamadas permite saber de antemano quién nos está llamando. Y eso hace que evites atender la llamada si no estás de humor o estás ocupado con algo más importante. En especial si el número que aparece en pantalla tiene la pinta de ser una llamada comercial. O peor, una llamada fraudulenta o con intenciones de estafarte.

Gracias a internet, millones de personas buscan, por un lado, e informan, por otro, de números comerciales y/o números de teléfono molestos, peligrosos o no recomendables. Lo que conocemos en inglés como spam. Pero si quieres ahorrarte esa búsqueda, puedes acudir a aplicaciones que ya hacen esa búsqueda por ti y te dicen si el número es fiable o si deberías desconfiar de él. Veamos algunos ejemplos para Android.

Truecaller

La app más popular de este tipo es Truecaller. Sirve para identificar llamadas a partir de su propia base de datos. Además de identificar quién llama, permite detectar números de teleoperadoras, centrales automáticas o llamadas fraudulentas. Adiós a las molestias y a los timos o engaños.

Así, con esta aplicación verás de antemano el sujeto de la llamada y podrás decidir si quieres atenderla o mejor dejar que suene. Es más, en caso que se trate de una llamada fraudulenta puedes bloquearla para que ese número no vuelva a molestarte más. También sirve para mensajes SMS de spam, scam o phishing.

Otras funciones interesantes que trae consigo Truecaller incluyen la posibilidad de organizar tus mensajes y archivar los no deseados o spam, distinguir llamadas deseadas de las no recomendadas con un código de colores, servicio de chat integrado, etc.

Mr. Number

Otra herramienta práctica para identificar llamadas es Mr. Number. Su labor es decirte si el número que está llamando corresponde a una empresa en particular, a un contacto de tu lista o a un desconocido. Y también a detectar llamadas de spam o phishing para evitarlas sin necesidad de descolgar.

Mediante alertas, o directamente bloqueando determinados números, podrás olvidarte de llamadas molestas, fraudulentas o indeseadas. O simplemente, saber antes de descolgar desde dónde llaman sin tener que consultarlo en Google. Por ejemplo, desconfía de llamadas desde el extranjero si no conoces a nadie que viva allí o esté de vacaciones.

Con Mr. Number podrás bloquear llamadas según tus intereses. Por ejemplo, puedes bloquear números específicos o de determinados países. O también desviar llamadas al buzón para no tener que atenderlas.

Showcaller

Conocida en inglés como Showcaller y en Google Play en español como Identificador de llamadas, en genérico, esta app para Android te ayudará a eso precisamente, a identificar llamadas y diferenciar las conocidas y/o desconocidas de las no deseadas o potencialmente peligrosas. Esté o no en tu lista de contactos.

Su base de datos se basa en la información aportada por más de 15 millones de usuarios. Tú mismo puedes colaborar añadiendo nuevos números. En concreto, hay más de 200 millones de números telefónicos indexados. Así que si te llaman de uno de esos números, sabrás si se trata de una llamada de cortesía, una llamada comercial y/o spam o un intento de fraude o engaño.

Call Blocker

Esta aplicación para Android ha sido creada por los responsables del sitio web ListaSpam, dedicado precisamente a denunciar teléfonos indeseables, no recomendables o potencialmente peligrosos. De nombre Call Blocker, emplea la misma base de datos, que consta de más de 4 millones de números de spam identificados en España y otros 30 países.

Además de llamadas, podrás detectar, denunciar y/o bloquear mensajes SMS de números indeseados. También facilita la búsqueda de un número concreto para que no tengas que ir a su página fuera de la app. Por lo demás, cuenta con bloqueo de llamadas internacionales, de números que no aparecen en tu lista de contactos y, finalmente, números ocultos o desconocidos. Así podrás decidir qué llamadas recibir y cuáles no.