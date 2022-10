En 2014, Apple terminó el lanzamiento de su iPhone 6 anunciando lo que prometía ser la promoción del siglo: la disponibilidad gratuita del último álbum de U2, Songs of Innocence, para todos los miembros de iTunes; unos 500 millones por aquel entonces. La compañía, por supuesto, no sabía que ese regalo iba a desatar un auténtico caos entre sus usuarios, quienes se quejaron de no poder quitar el álbum de su biblioteca y quienes, en cierto modo, obligaron a la firma a crear una herramienta específica para poder eliminarlo. Detrás de esta locura, además, hubo un curioso acuerdo entre Apple y el grupo irlandés que el propio vocalista ha contado en sus memorias publicadas en The Guardian.

Bono, el cantante de U2, asegura que fue él mismo quien propuso a Tim Cook, CEO de Apple, la posibilidad de que los usuarios pudiesen escuchar gratuitamente su álbum. Lo hizo en las oficinas de la compañía, después de tocar algunas canciones que pertenecían al álbum Songs of Innocence. A Tim, no obstante, no le apasionó la idea.

“¿Música gratis?”, preguntó Tim Cook, el CEO de Apple, con una mirada de leve incredulidad. “¿Estás hablando de música gratis?”. “¿Quieres regalar esta música gratis? Pero el objetivo de lo que estamos tratando de hacer en Apple es no regalar música gratis. El punto es asegurarse de que a los músicos les paguen”. Se puede leer en una parte de las memorias de Bono, vocalista de U2.

La idea de Bono, sin embargo, no iba en esa dirección. El artista quería que la compañía pagara por los derechos del álbum para después poder distribuirlo gratuitamente entre los usuarios de iTunes.

“No”, dije, “no creo que debamos darlo gratis. Pienso que deberías pagar por ello, y luego darlo gratis, como un regalo a la gente. ¿No sería maravilloso?”. Tim Cook levantó una ceja. “¿Quieres decir que pagamos por el disco y luego lo distribuimos sin más?”. Le dije: “Sí, como cuando Netflix compra la película y la regala a los suscriptores”.

Tim Cook, quien no estaba nada entusiasmado con la idea, dejó claro al vocalista de U2 que iTunes no funcionaba como un servicio de suscripción. Bono respondió que la posibilidad de dar el disco gratuito podría ser el primer paso.

Tim no estaba convencido. “Hay algo que no está bien en dar tu arte gratis", dijo. “¿Y esto es solo para la gente a la que le gusta U2?”. “Bueno”, respondí, “creo que deberíamos regalárselo a todo el mundo. Es decir, es su elección si quieren escucharlo”.

El vocalista de U2 no esperaba esa reacción entre los usuarios de Apple

Tim Cook finalmente aceptó la oferta, que se estima, según reveló DigitalTrends en 100 millones de dólares, y distribuyó el álbum de forma gratuita a sus 500 millones de usuarios. El vocalista de U2 afirmó esperar algún que otro rechazo por parte de los usuarios que no son fans de U2, pero no pensó que la promoción levantara tanto caos.

“El 9 de septiembre de 2014, no solo pusimos nuestra botella de leche en la puerta, sino en todas las neveras de todas las casas de la ciudad. En algunos casos lo vertimos a los copos de maíz de la gente buena. Y a algunas personas les gusta servir su propia leche. Y otros son intolerantes a la lactosa […]”.

Después del desastre, el cantante de U2 conversó con Tim Cook, quien le restó importancia al asunto. “Tú nos convenciste de un experimento. Cedimos con él. Puede que no haya funcionado, pero tenemos que experimentar, porque el negocio de la música en su forma actual no está funcionando para todos”, afirmó el CEO de Apple. La compañía, recordemos, terminó lanzando una herramienta para que los usuarios pudiesen eliminar el álbum de su biblioteca.