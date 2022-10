Comprar en línea es una de las mejores experiencias que nos ha ofrecido el siglo XXI. De esta forma, no solo ahorramos tiempo, sino que también nos facilita el proceso al no tener que salir de casa, o que podamos hacer compras desde cualquier zona en la que nos encontremos. Sin embargo, existe un problema, y es que internet no siempre es tan seguro como te lo pintan.

Existen muchas formas hoy en día de pagar en línea. Desde servicios como PayPal, hasta pasarelas de pago donde solo tienes que escribir la información en tu tarjeta de crédito. El proceso es bastante sencillo, y es por esto que muchos ciberdelincuentes han encontrado la forma de sacarle provecho.

¿Cómo lo han logrado? Una de los métodos más rudimentarios es el de falsificar sitios web. Sin embargo, el que nos preocupa hoy, es una forma más remota y peligrosa, y tiene que ver con violar la seguridad de la red en la que te encuentras para obtener información de ti, de tus compras, y de tus datos bancarios.

Qué es una VPN y cómo evita el robo de información

Como ya te explicábamos hace un momento, el robo de información en internet no es algo poco común. Esto puede suceder desde tu propia conexión Wi-Fi privada, si has dado acceso a alguien con estas intenciones -sin saberlo, por supuesto-. No obstante, es mucho más peligroso al intentar hacer compras en internet desde conexiones públicas, como la cafetería de tu calle o el bus que te lleva diariamente al trabajo.

Pero no te preocupes. Existe una forma de evitar este peligro, y es usando una VPN para más que ver series de Netflix de otras regiones.

¿Qué es una VPN exactamente? Su nombre es el acrónimo para Virtual Private Network -red virtual privada en español-. Este tipo de redes enmascaran tu dirección IP, la identificación de tu conexión, y de los dispositivos conectados a ella.

Con una conexión VPN se logra establecer un túnel entre tu dispositivo y los sitios web a los que estás intentando acceder. De esta forma, la conexión queda cifrada, y ni siquiera tu proveedor de internet es capaz de detectar a qué páginas web estás accediendo, ni la información privada que estas contienen.

¿Cuándo usar una red privada virtual?

Existen muchas razones para usar una VPN. Sin embargo, a la hora de comprar en línea, hay momentos bastante específicos donde podemos sacarle provecho.

Al comprar en una nueva web por primera vez.

Cuando quieras comprar en internet mientras estás conectado a una red Wi-Fi pública o de baja seguridad.

Al viajar a un país extranjero, o a una región que desconozcas.

Sin importar la reputación de la web donde quieras hacer las compras, en estos escenarios una VPN es bastante recomendable. De esta forma, puedes mantenerte tranquilo y seguro sabiendo que tus datos no llegarán a manos de ciberdelincuentes.

¿Qué servicios VPN usar y cómo hacerlo?

No todos los servicios de VPN funcionan igual. Por esto, a veces es complicado encontrar la opción que más se ajuste a tu bolsillo, y a tus necesidades.

Si quieres estar seguro en internet con una VPN, solo tienes que instalarla y empezar a usarla.

Con Surfshark puedes:

Navegar por internet de forma segura y sin anuncios.

Hacer streaming de contenidos con total privacidad.

Conectar todos los dispositivos que desees a tu red virtual privada.

Así, no solo puedes mantener tu privacidad y seguridad en línea al usar redes Wi-Fi públicas, realices operaciones bancarias o te encuentres de viaje. Además, puedes bloquear intentos de phishing y malware, y evitar rastreadores de internet y anuncios. Por último, también puedes encontrar ofertas fantásticas a la hora de comprar en tus sitios favoritos.

Para hacerte con la protección de un VPN, solo entra al sitio web del servicio que elijas y suscríbete. Posteriormente, descarga el programa y configúralo siguiendo las instrucciones en pantalla. En apenas unos minutos estarás navegando en la web y realizando compras en internet totalmente protegido.

