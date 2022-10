El futuro de Caballero Luna, protagonizada por Oscar Isaac dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, sigue siendo una incertidumbre. Desde el 2021 y hasta la actualidad, los estudios encargados de la narrativa han presentado de forma sostenida distintas producciones en formato televisivo. Solo una de ellas ha sido confirmada con una segunda temporada, Loki. Sin embargo, otras han quedado con un final abierto.

Caballero Luna es una de ellas. Después de su estreno el pasado 30 de marzo, el relato avanzó ofreciendo la presentación de dioses de distintas mitologías y de los personajes de Marc Spector y Steven Grant, interpretados por Oscar Isaac. Se trata de dos de las identidades que se alternan en ese ser. Junto con otra, Jake Lockley. La producción, de Disney y Marvel, exploró durante la primera temporada a las dos mencionadas antes. La tercera quedó entre sombras.

En un contexto en el que no hay mayor certeza sobre la producción, Oscar Isaac se refirió recientemente sobre lo que aspira en relación con Caballero Luna. Si bien no confirmó ni descartó distintas opciones, volvió a los medios de información para aclarar parte de sus palabras. Conviene recordar que, dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, mucho se mantiene bajo estrictos controles de privacidad. Entonces, ¿qué ocurre?

El pasado 19 de octubre de 2022, Oscar Isaac dijo a Comic Book lo siguiente, en relación con una segunda temporada de Caballero Luna:

“Hubo algunas conversaciones específicas. Fueron agradables. La divulgación de los detalles es que no hay detalles. No sabemos (si habrá una segunda temporada), pero estamos hablando de eso ”.

A este comentario sumó otro, también en el medio referido, sobre lo que le interesa del personaje y una futura adaptación:

“Se trata de la historia. ¿Hay una historia que valga la pena contar? ¿Es interesante? ¿Me sentiré avergonzado por ella cuando salga a la luz? Así que se trata de: ¿hay algo en lo que valga la pena verter todo lo que tienes? Y con Caballero luna se trató mucho de eso, de crear una estructura para que cada mañana, cuando sonaba la alarma, no pudiera esperar para llegar al set porque quería probar algo diferente”.

Tras las palabras anteriores, el actor ofreció otra entrevista a Collider. En este espacio, volvió sobre la idea de una segunda temporada y el hecho de que esté en desarrollo o dentro de los planes próximos:

“No podemos decir eso (confirmar que habrá una segunda temporada) definitivamente. Necesito mis habilidades para burlarme. No puedes drenarme eso. Soy un bromista. Siempre lo he sido”.