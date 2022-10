Han pasado poco más de cinco años desde que Mario + Rabbids Kingdom Battle vio la luz. Su anuncio, desde luego, fue una total sorpresa. Primero porque el plomero italiano rara vez comparte pantalla con personajes de terceros —dejando a un lado Smash, claro—. Por otro, porque Nintendo difícilmente une fuerzas con grandes editoras. Ubisoft, sin embargo, realizó un trabajo fantástico; a tal grado de convertirse en un juego imprescindible de la Switch. Ese mismo éxito ha dado origen a la secuela ante la que estamos hoy, Mario + Rabbids Sparks of Hope.

Para Nintendo y Ubisoft, lo más sencillo habría sido repetir la fórmula tan divertida de la primera entrega, proponer nuevos niveles y aún así tener el visto bueno de los jugadores. Después de todo, es bien sabido que los juegos de combate por turnos no se prestan demasiado a la innovación. Sin embargo, los responsables de Mario + Rabbids Sparks of Hope no se quisieron conformar. En su lugar, se arriesgaron en ofrecer un buen puñado de novedades que mejoran sustancialmente lo visto en el título anterior.

Pero antes de adentrarme de lleno en el tema de la jugabilidad, antes hay que hablar brevemente de la historia de Mario + Rabbids Sparks of Hope. Si bien no es su apartado más importante, sí que sirve como un marco para introducir las características de gameplay que te detallaré más adelante.

En Mario + Rabbids Sparks of Hope, el plomero italiano, Luigi, Peach, Bowser —ahora es tu aliado, sí— y los Rabbids, se enfrentan a una nueva amenaza. Su nombre es Corsa, una entidad cósmica que pretende robarse a los Sparks para emprender la conquista de la galaxia. Nuestros queridos personajes, desde luego, deben intentar frenar sus intenciones recorriendo múltiples planetas. Todos ellos, por cierto, muy diferentes entre sí.

Apenas inicies tu aventura en Mario + Rabbids Sparks of Hope, notarás una sensación de mayor libertad. Esta es, de hecho, una de las mayores novedades del juego. Primeramente, los mundos son más amplios y puedes recorrerlos casi en toda su extensión. Ciertamente, algunas áreas están bloqueadas, y de ti dependerá encontrar la manera de acceder a ellas. Para lograrlo, claro, tendrás que apoyarte en la exploración.

Explorar en Mario + Rabbids Sparks of Hope se ha convertido en una actividad fundamental. Principalmente porque así podrás descubrir múltiples misiones secundarias que, además de prolongar tu experiencia, la complementan con propuestas jugables muy variadas. Hay lugares secretos, puzzles por resolver y elementos coleccionables. Te vas a divertir recorriendo cada rincón del escenarios hasta cerciorarte que no queda nada más por hacer. Mi recomendación es que vayas combinando entre misiones principales y secundarias para que saques provecho de los ítems obtenidos en ambas.

Esa misma sensación de libertad en los mundos ha sido trasladada, hasta cierto punto, al combate. En Mario + Rabbids Kingdom Battle teníamos una especie de tablero dividido por cuadros. Estos, por lo tanto, delimitaban nuestros movimientos. Mario + Rabbids Sparks of Hope, no obstante, se despide de la cuadricula por completo. Los personajes pueden moverse en el terreno con libertad. Eso sí, cada uno cuenta con una área límite que no puede traspasar.

¿Influye lo anterior en la experiencia del combate? La verdad es que sí, y mucho. Ahora es más importante que nunca saber en dónde colocar a tus personajes, pues de esto puede depender tu siguiente ataque o, incluso, el éxito o fracaso del asalto rival. En consecuencia, Mario + Rabbids Sparks of Hope adquiere un componente todavía más estratégico. Tendrás que pensar muy bien cómo mueves a tus personajes y cómo aprovechas esa libertad para salir triunfante.

Por supuesto, los añadidos al combate no terminan aquí. La segunda gran novedad tiene que ver con las habilidades de los personajes. Haciendo honor a su nombre, Mario + Rabbids Sparks of Hope introduce a los Sparks, unos adorables personajes que pueden acompañar a Mario y compañía. Su presencia en al campo de batalla, sin embargo, es significativa.

Básicamente, los Sparks son un conjunto de habilidades únicas que mejoran las capacidades de tus personajes. Tanto al momento de atacar, como también al defenderse. Por ejemplo, uno de ellos despliega un escudo capaz de mantenerte a salvo de la embestida rival, mientras que otro es capaz de envenenar a los enemigos. Hay varios Spark por elegir, entonces lo recomendable es conocer bien sus efectos y seleccionarlos en función del reto que vas a enfrentar.

Evidentemente, más allá de los Spark, tus personajes igualmente pueden recurrir a un arsenal que se ha visto aumentado y a las clásicas herramientas que facilitan acciones. Previamente había mencionado que, si bien ya no existe el movimiento por cuadros, Mario y sus amigos siguen limitados a moverse dentro de una zona específica. Esta puede estar limitada por el propio personaje o por el escenario. Para este último caso, el juego te proporciona algunos objetos para que puedas eludir obstáculos y sorprender a los enemigos desde una posición cercana.

Aunado a todo lo anterior, el árbol de habilidades está de regreso. Este, debemos recordar, es individual para cada personaje. Por tanto, conforme avances en tu aventura y subas de nivel, tendrás la oportunidad de desbloquear habilidades —mediante puntos— dentro de cuatro categorías: salud, movimiento, armas y técnica. Podría decirte que esto dependerá de tu estilo de juego, pero al ser Mario + Rabbids Sparks of Hope un título táctico, lo adecuada es que logres un balance entre las cuatro para todos tus personajes.

Ya he hablado demasiado sobre las posibilidades jugables de tus personajes. ¿Pero qué hay de los villanos? Ojo, porque no se quedan atrás. Lo primero que tienes que saber es que esa misma libertad que describí para el bando del bien también está al alcance de los contrarios. Los enemigos pueden moverse con plenitud y, en determinadas ocasiones, sorprenderte por lugares inesperados. Y es que ellos también poseen habilidades especiales que debes recordar para actuar en consecuencia.

La diversidad de enemigos es la que podría esperarse. Algunos, de hecho, pueden jugar a nuestro favor si hacemos los movimientos convenientes. Y claro, no van a faltar los jefes finales. No solo imponen por su tamaño, sino también porque hacen uso de un amplio abanico de poderes muy dañinos.

¿Es un juego difícil? Aunque ciertamente hay misiones que demandan mayor atención, y sobre todo tomar muy buenas decisiones durante tus turnos, las mecánicas se explican detalladamente y en el momento oportuno. Por tal razón, puedo asegurarte que es un título muy amigable. Sí, habrá momentos más complicados que otros, pero nada que no se pueda superar tras un breve periodo de razonamiento.

En términos generales, Mario + Rabbids Sparks of Hope me ha parecido un juego sobresaliente. Me atrevería a decir que se encuentra dentro del top tres de mejores juegos para la Nintendo Switch durante el presente año. Ubisoft tuvo el valor de replantear la fórmula para ofrecer una experiencia fresca —y mejor— en relación al título anterior, que ya era excelente. No es una apuesta que cualquier se atreva a hacer, mucho menos que resulte siempre favorable. En este caso, no obstante, todo salió bien.

Si tienes la consola híbrida de la gran N, Mario + Rabbids Sparks of Hope no puede faltar en tu biblioteca. El juego estará disponible a partir del 20 de octubre.