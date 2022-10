Las nuevas ofertas de Amazon, exclusivas para suscriptores de Prime están a la vuelta de la esquina. El próximo 11 y 12 de octubre, los que tengan la suscripción de Amazon tendrán acceso a una gran selección de ofertas. Para ir abriendo boca, Amazon te regala 15 euros para que te lo gastes en lo que quieras, ideal para aprovechar en esos dos días de ofertas.

Lógicamente, para acceder a los 15 euros gratis hay que ser suscriptor de Prime, igual para que para las ofertas de Amazon. Si no eres suscriptor de Amazon, puede darte de alta con el período de prueba, que no te cuesta nada, y además aprovecharte de esta promoción. Para recibir los 15 euros no tienes que comprar nada ni hacer nada especial, solo utilizar uno de sus servicios.

El proceso para recibir los 15 euros gratis y aprovechar las próximas ofertas de Amazon es sencillo y puedes recibirlo de dos formas concretas, por lo que si no cumples los requisitos de una de las formas, siempre puedes aprovechar la otra.

Prueba Amazon Prime Video totalmente gratis durante 30 días y disfruta del catálogo completo de la plataforma sin límites. Solo con darte de alta tendrás acceso instantáneo a las mejores películas y series, además de envíos gratis en Amazon y otras ventajas. Prueba gratis Prime Video

La primera es hacer uso de la app para el móvil de Amazon. Si no la has usado nunca, solo por descargarla y usarla te llevas 15 euros gratis. Puedes desacargar la app de Amazon desde cualquiera de las tiendas de apps disponibles en los diferentes sistemas operativos. Lógicamente, serán pocos los usuarios que no hayan usado la app. La segunda forma también es muy sencilla y puede que no la hayas utilizado nunca.

Cómo obtener 15 euros gratis en Amazon Para obtener los 15 euros gratis de Amazon solo tienes que utilizar Amazon Photos, con el único requisito que no hayas usado el servicio de almacenamiento de fotos nunca . Y solo tienes que seguir estos pasos:

. Y solo tienes que seguir estos pasos: Descárgate la App de Amazon Photos para tu móvi l, sea desde la Play Store o desde la App Store de Apple si tienes un iPhone.

l, sea desde la Play Store o desde la App Store de Apple si tienes un iPhone. Date de alta en la app usando los credenciales de la cuenta en la que tengas la suscripción de Prime.

Una vez dentro de la app, tendrás que activar la opción de guardado automático para que Amazon Photos haga una copia de seguridad de tus fotos o sube una foto que quieras al servicio.

Y si no tienes Prime, puedes darte de alta GRATIS usando desde aquí.

Si has seguido los pasos correctamente, en unos pocos días recibirás un correo de Amazon confirmándote que tienes 15 euros de saldo en tu cuenta. Para saber si puedes usar o no está promoción solo tienes que consultarlo en este enlace, usando tu cuenta de Prime. Recuerda que si has empleado alguna vez una promoción de Amazon Photos o de usar la app no recibirás el dinero.

Más ventajas para suscriptores de Prime

Para poder acceder a estas ofertas exclusivas de Amazon es obligatorio ser miembro de Prime. La suscripción incluye algunas ventajas asociadas para hacer compras en Amazon, además del acceso al resto de servicios de la compañía. Puedes darte de alta en Amazon Prime totalmente gratis (luego 3,99 €/mes) y tendrás:

Envío 1 día GRATIS en más de un millón de productos.

en más de un millón de productos. Envío exprés o Envío estándar GRATIS en millones de productos, para los que la opción de Envío 1 día no esté disponible.

Entrega hoy en la Comunidad de Madrid a un precio reducido.

Envío gratis con entrega garantizada en el mismo día del lanzamiento para miles de productos en preventa de cine, series TV y videojuegos, entre otros.

Acceso Prioritario a las Ofertas flash de Amazon.es, 30 minutos antes de su inicio.

Prueba Amazon Prime Video totalmente gratis durante 30 días y disfruta del catálogo completo de la plataforma sin límites. Solo con darte de alta tendrás acceso instantáneo a las mejores películas y series, además de envíos gratis en Amazon y otras ventajas. Prueba gratis Prime Video

Lo mejor de todo es que puedes probar Amazon Prime totalmente gratis durante un mes. Es decir, podrás tener acceso las ventajas de Prime en el marketplace y, además, disfrutar del resto de ventajas como Prime Video, Prime Foto o Music. Y acceso prioritario a todas las ofertas especiales como las del Prime Day o Black Friday.