Entrenar el algoritmo de YouTube para recibir mejores recomendaciones sobre videos es una práctica habitual de muchos usuarios. Borrar del historial un video, usar el botón "No me gusta" o pedir que no te recomienden un canal servirían para este propósito. Curiosamente, ninguna de estas acciones es tan efectiva como parece, según un estudio de Mozilla.

¿Funciona este botón? es la investigación más reciente de Mozilla sobre la eficiencia de los controles de YouTube para entrenar su algoritmo de recomendaciones. La fundación recopiló datos de más de 22.000 usuarios que utilizan diversos métodos para controlar las recomendaciones de videos que reciben en la plataforma. El resultado arroja que el botón "No me gusta", así como otras opciones que ofrece YouTube para mejorar la experiencia, son ineficaces.

Usando más de 500 millones de videos recomendados, los investigadores descubrieron que el algoritmo de YouTube sugería contenido que el usuario no quería ver. De entre las alternativas que tienen las personas para controlar su experiencia, el botón "No me gusta" y la opción "No me interesa" son las menos confiables. Borrar videos del historial o solicitar a YouTube no recomendar el canal son más efectivas filtrando videos no deseados, sin embargo, no son infalibles.

En nuestro análisis de los datos, determinamos que los mecanismos de control de usuarios de YouTube son inadecuadas como herramientas para prevenir recomendaciones no deseadas. [...] En general, un tema constante es que algunas de estas herramientas tienen un efecto pequeño en la mejora recomendaciones, pero son inadecuadas como herramientas para ejercer un control significativo.

De acuerdo con Mozilla, la opción "No recomendar canal" tiene un impacto positivo en videos similares de otros canales. No obstante, esta característica no previene que el algoritmo sugiera un video del canal que explícitamente expresaste que no te interesaba. Los investigadores monitorearon el comportamiento a lo largo de una semana y descubrieron que se filtraban videos no deseados en las recomendaciones.

Los controles de personalización de YouTube son ineficaces

Crédito: Unsplash

Otro hallazgo interesante es que estos controles son más efectivos en la página principal de YouTube que en la barra lateral que aparece junto al video que se reproduce. Mozilla también descubrió que existe una caída en las tasas de recomendaciones a medida que pasa el tiempo después de que un video es rechazado. Los investigadores concluyeron que las herramientas son confusas y no existe información para "entrenar" el algoritmo.

YouTube menciona en su página de ayuda que la actividad en la plataforma, así como también en Google y Chrome puede influir en las recomendaciones.

Puedes quitar vídeos concretos del historial de reproducciones y consultas del historial de búsquedas. También puedes pausar el historial de búsquedas y el de reproducciones, o bien borrarlos directamente y empezar desde cero. YouTube

Según YouTube, si recibes recomendaciones sobre temas que no te interesan, puedes borrar de tu historial los videos que viste sobre ese tema, o eliminarlos de las búsquedas. La web sugiere que uses la función "No me interesa" como mecanismo para personalizar recomendaciones.

Entrenar el algoritmo es un mito

Tras publicarse el estudio, Elena Hernández, portavoz de YouTube, criticó a Mozilla por no considerar el modo en que funcionan los controles de personalización. Las funciones "No me interesa" y "No recomendar canal" solo se enfocan en el video y canal en cuestión, no en un tema en particular. Hernández dijo a The Verge que YouTube no busca detener recomendaciones del contenido relacionado con un tema, opinión u emisor.

El estudio de Mozilla desveló los rituales que siguen los usuarios para curar la página de inicio en YouTube. Mientras unos ven videos en ventana privada, otros pausan el historial de reproducción, borran cookies o cierran sesión en su cuenta. Lo cierto es que ninguno tiene el efecto adecuado, ya que entrenar el algoritmo es tan efectivo como cerrar las aplicaciones abiertas del iPhone "para ahorrar memoria".