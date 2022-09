Durante su panel en la D23 Expo, Marvel Studios presentó el primer tráiler de Secret Invasion, una de las múltiples series de superhéroes que van camino a Disney+. Por desgracia, la productora todavía no está lista para revelar su fecha concreta de estreno, aunque sabemos que llegará en primavera del siguiente año. Seguramente están estudiando el mejor momento posible dado que 2023 se perfila para ser un periodo intenso para ellos tanto en el cine como en la pantalla chica.

Secret Invasion no es cualquier producción, pues marcará el regreso de Samuel L. Jackson al Universo Cinematográfico de Marvel. Nick Fury, su personaje, ha quedado apartado durante gran parte de la Fase 4, pero eso está por cambiar. Su presencia será clave conforme el fenómeno del Multiverso toma más relevancia y nuevos villanos aparecen en escena. Después de todo, el susodicho sigue siendo el líder de los Vengadores. Esta vez, eso sí, la agrupación tendrá muchas caras nuevas.

El primer adelanto de Secret Invasion revela la razón de la ausencia de Nick Fury. Ha estado en una especie de exilio, pero ahora está listo para volver a las andadas. No lo hará solo, pues a su lado tendrá la compañía de Talos el Indómito, un personaje que ya vimos en Capitana Marvel. Su interpretación nuevamente será responsabilidad de Ben Mendelsohn. De igual manera destaca la presencia de Maria Hill (Cobie Smulders) y del agente Everett K. Ross (Martin Freeman). Ojo, porque también vemos por primera vez a la aclamada Olivia Colman en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Secret Invasion tomará inspiración de la serie de cómics homónima que vio la luz en 2008. En esta historia, Iron Man, Mr. Fantástico, Namor, Rayo Negro, Charles Xavier y Doctor Strange crean una agrupación cuyo objetivo es seguir enfrentando a los Skrull —después de la guerra con los Kree— con el mayor secretismo posible. En la visión de Marvel Studios, desde luego, habrá cambios para ajustarla a los acontecimientos que rodean al Universo Cinematográfico actualmente.

"Estamos interesados en el aspecto de paranoia política de Secret Invasion. Ese es el enfoque principal y, por supuesto, se vinculará con otras cosas y los Skrulls de formas que no has visto antes", declaró recientemente Kevin Feige, director de Marvel Studios. El directivo también anticipó que Secret Invasion es una serie y no una película porque requerían más tiempo para profundizar adecuadamente en este relato.