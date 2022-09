PlayStation Stars es el nuevo programa de recompensas y lealtad que acaba de arrancar en Asia y que llega a España y Latinoamérica en las próximas semanas. Explicado de forma sencilla, te permitirá ganar premios solo por jugar, algunos de ellos bastante exclusivos y ultra raros, aunque no te preocupes, no son NFTs ni nada que se le parezca.

Básicamente, son premios por jugar a ciertos juegos, cumplir determinados desafíos o ganar trofeos específicos. En términos generales, habrá recompensas solo por jugar, sin importar el título, y otras para las que se tendrán que hacer acciones concretas en títulos concretos.

De hecho, algunos serán bastante complicados y exclusivos. Sony pone el ejemplo de recompensas especiales por ser de los primeros jugadores en obtener platino en un título de gran éxito en su país o región.

Y sí, es gratis y no tiene nada que ver con PlayStation Plus, ya que no habrá que estar suscrito a ningún plan de pago para darse de alta. Solo hay que tener una cuenta en PlayStation Network, con el único requisito que sea una cuenta de adulto. Eso no quita, eso sí, que hay premios que sean exclusivos para los usuarios de Plus.

PlayStation Stars: recompensas e incluso dinero para canjear en la PS Store

Según Sony, la PlayStation Stars estará, de momento, solo disponible a través de la aplicación móvil de PlayStation, y no en las consolas. No obstante, la compañía ha anunciado que Stars se expandiría a las consolas “en el futuro”, aunque no ha anunciado una fecha concreta.

En cuanto a los premios a ganar en PlayStation Stars, habrá dos tipos de recompensas: puntos de fidelidad y coleccionables digitales. Los puntos se podrán canjear en un catálogo que puede incluir fondos de PSN para obtener incluso juegos gratis.

Por su parte, habrá los coleccionables digitales exclusivos y productos selectos de PlayStation Store. Como beneficio adicional, los miembros de PlayStation Plus inscritos en PlayStation Stars ganan automáticamente puntos por comprar en PlayStation Store, incluyendo los pago de suscripción.

Podrás darte de alta una vez que se lance en tu región, a través de la web de PlayStation (y suponemos que desde la app móvil):