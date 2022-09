La serie Andor, de Disney+, ha despertado una considerable expectación en los fans de Star Wars. En particular, por provenir de uno de los mayores éxitos de entre las producciones recientes de la franquicia. Rogue One, de Gareth Edwards, se convirtió en un relato que llevó la percepción sobre la Alianza Rebelde a un estrato mucho más adulto y conmovedor. En particular, cuando la noción sobre el heroísmo de la historia recaía en personajes por completo desconocidos para los seguidores de la saga.

No obstante, su brillante guion logró que su premisa se convirtiera en una celebración a los elementos centrales de la franquicia intergaláctica. La historia del grupo de rebeldes de Rogue One, que emprenden una misión suicida para sostener un ideal, impresionó. Pero también demostró que Star Wars podía brindar espacio a un nuevo tipo de historias, con hincapié en hilos narrativos más adultos. Algo que Andor toma como premisa principal y lleva a un nivel por completo nuevo.

Tal vez, por eso, la pregunta inevitable es si alguno de los queridos personajes de Rogue One podría formar parte de la serie. Ya fuera en un cameo o en una aparición sorpresa, la posibilidad implica hilvanar el relato de Andor con un universo mayor. Un experimento arriesgado, pero válido, que podría brindar a la producción una dimensión mucho más completa y sólida.

¿Qué figuras de la historia original forman parte de Andor? Al menos dos están confirmadas. Otras dos podrían ser la gran sorpresa de una serie que, sin duda, intentará reformular la idea del mundo de Star Wars desde sus cimientos.

Los personajes confirmados para Andor

Mon Mothma

La senadora Mon Mothma, interpretada por Genevieve O’Reilly, es una de las figuras centrales de la serie Andor. La funcionaria, que se enfrentó al Imperio antes y después de la caída de La República, también fue parte esencial de Rogue One. En la serie, retoma su papel, pero desde un relato cronológicamente anterior a su activa participación entre las células rebeldes.

El personaje será el enlace entre el mecanismo represivo del poder y la lucha en la sombra de la oposición al Imperio. Eso la convierte en una testigo de excepción de los primeros años de la batalla contra el totalitarismo del Emperador. A la vez, en una figura trágica que deberá atravesar todo tipo de riesgos personales para evitar, de una manera u otra, ser descubierta.

El regreso de la senadora asegura un recorrido complicado a través de los lugares más oscuros del Imperio como estructura política. Un paso nuevo en la saga Star Wars que podría profundizar las diferentes apariciones del personaje en El retorno del Jedi y La venganza de los Sith.

Saw Gerrera

El emblemático personaje de Star Wars: la guerra de los clones regresa al mundo del live action. Lo interpretará de nuevo el ganador del oscar Forest Whitaker, lo que asegura la continuidad en la forma de comprender al controvertido rebelde.

Considerado extremista incluso por otros miembros de la resistencia contra el Imperio, todavía no está muy claro su papel en Andor. No obstante, es evidente que formará parte de la facción más activa y, sin duda, inclinada al ataque militar de la coalición rebelde.

Gerrera y los guerreros de Onderon (en algún punto entrenados por Anakin Skywalker y Obi-Wan) podrían formar parte de alguna facción relacionada con Cassian. O, al menos, sus historias podrían cruzarse de un momento a otro. Un punto de interés para los seguidores tanto de Rogue One, como de la serie animada.

Dos posibilidades cercanas de Rogue One

Galen Erso

Cinco años antes de los eventos de Rogue One, Galen Erso ya se encontraba trabajando en los planos de la estrella de la muerte. Lo que abre la posibilidad de que, de una forma u otra, aparezca en Andor. El personaje, interpretado por Mads Mikkelson, permite analizar la maquinaria represiva del Imperio. Una capaz de secuestrar y obligar a formar parte de sus filas a figuras de interés para sus proyectos.

En la historia de Rogue One, Galen es lo suficientemente reconocido como para que la senadora Mon Mothma considere necesaria su seguridad. También existe la posibilidad de que los primeros rumores sobre la construcción de una superestructura bélica forme parte de Andor.

La serie, que intentará recobrar los primeros años de la Rebelión, probablemente narrará los puntos clave de ataques futuros. Lo que podría incluir, sin duda, a Galen y, tal vez, a su equipo.

Orson Krennic

El antagonista principal de Rogue One, interpretado por Ben Mendelsohn, es un personaje de considerable interés en la película. Bien podría serlo en Andor, en cuya cronología está presente. Para el momento en que transcurre la acción de la serie, Krennic supervisa el trabajo de Galen Erso.

También podría ser parte del mundo en que se mueve la senadora Mon Mothma. La funcionaria tendrá que lidiar con la burocracia del Imperio y, en especial, con la influencia de figuras como Krennic. Se trataría de una percepción intrigante acerca de cómo se mueven los hilos de poder que relacionan al senado con la estructura militar Imperial.

Por supuesto, la aparición del personaje implica también una idea sugerente. ¿Podría Krennic ser la primera persona en insinuar a Mon Mothma la construcción de la estrella de la muerte? Quizás, una mención breve podría ser el detonante de toda la apasionante narración que incluye tanto a Andor como a Rogue One.