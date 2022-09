eufy es una de las marcas de dispositivos de seguridad para el hogar inteligente más conocidos por sus precios, bastante asequibles, y por la compatibilidad de la mayoría de sus productos, que funcionan con casi todos los ecosistemas.

La compañía hace tiempo que tiene un buen catálogo, sobre todo de cámaras de seguridad conectadas, pero ahora suma dos dispositivos clave para los hogares conectados del futuro. Un nuevo hub para sus dispositivos, con almacenamiento incluido, y una nueva versión de sus cámaras inalámbricas, esta vez con una batería casi infinita, y lo más importante, sin tener que pagar cuotas mensuales.

En este sentido, la compañía ha presentado el nuevo hub HomeBase 3, una evolución del modelo anterior pero mucho más potente en inteligencia y funcionalidades, además de contar con una bahía de expansión para el almacenamiento y mayores capacidades para conectar dispositivos de seguridad de la marca.

De momento eso sí, eufy no hace mención alguna a su compatibilidad con Matter, pero teniendo en cuenta que este estándar no está enfocado tanto a los dispositivos de seguridad como cámaras, no es un problema grave. Tampoco, lamentablemente, compatibilidad con HKSV de Homekit, a diferencia de algunas de sus otras cámaras. No obstante, es posible que la compañía actualice el sistema para hacerlo compatible con el ecosistema de Apple.

HomeBase 3 y eufyCam 3 son las grandes novedades de eufy para el hogar conectado

La principal ventaja del HomeBase 3 está en sus capacidades de análisis para detectar e identificar (con un 99% de precisión) diferentes personas mediante reconocimiento facial, así como animales y objetos. Este nuevo hub es capaz de analizar el vídeo grabado por sus cámaras, catalogarlo automáticamente y guardarlo en el almacenamiento local encriptado (16GB con un cifrado de 256-bits).

Todo ello, como decimos, sin coste adicional o pagos recurrentes, un punto muy positivo ahora que la mayoría de cámaras para el hogar conectado están virando a suscripción para su uso.

Para acompañar al HomeBase 3, la compañía también ha presentado las nuevas eufyCam 3. Cámaras de seguridad inalámbricas que funcionan con batería. Esta vez su autonomía es casi infinita.

Incluye carga solar integrada en la propia cámara y son capaces funcionar de forma ininterrumpida con solo dos horas de luz al día. La compañía apunta hasta a un año completo de autonomía gracias a este sistema.

No obstante, las principales novedades de la eufyCam son la grabación de vídeo en resolución Ultra HD 4K, visión nocturna a color y por infrarrojos, foco LED y audio

bidireccional. Aunque no es un cámara todo tiempo enfocado a situaciones extremas, sí que es bastante segura para exteriores, con resistencia al agua y al polvo con certificado IP67.

Según ha anunciado la compañía, este combo, eufy Edge Security System, conformado por el HomeBase 3 y dos eufyCam 3 se podrá comprar en España desde hoy por un precio de 549€.