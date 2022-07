Durante los últimos meses, Johnny Depp ha sido, sin duda, el actor del que más se ha hablado a nivel mundial. Sin embargo, esa conversación no fue debido a su carrera cinematográfica, sino al juicio que también involucró a Amber Heard. Ahora, después de muchos meses atendiendo un tema personal, el actor está listo para volver a la vida laboral. Lo que no esperábamos es que lo hiciera de la mano de Netflix.

De acuerdo a Bloomberg, Netflix abrirá la cartera para tener la próxima película de Johnny Depp: La Favorite. El proyecto, aparentemente, está centrado en la figura de Luis XIV —quizá lo conozcas mejor como "Luis el Grande"—, rey de Francia entre 1643 y 1715. Desde luego, Johnny Depp sería el responsable de interpretar a Luis XIV. La producción pretende que su ambientación sea lo más fiel a la realidad, por ello será un largometraje en idioma francés.

Ahora bien, Bloomberg aclara algunos puntos importantes en torno al nuevo filme de Johnny Depp. Primeramente, será estrenado en cines a nivel mundial. Y cuando toque dar el salto al streaming 15 meses después, lo hará exclusivamente en Netflix Francia. ¿Qué sucede con el resto de territorios? Al menos en un principio tendrían que conformarse con ver La Favorite en salas, pues de momento no hay información que indique su lanzamiento en la plataforma de otros países.

Más allá del tema de disponibilidad, el citado medio comenta que Maïwenn Le Besco, actriz y guionista francesa, dirigirá La Favorite. No obstante, también participará como actriz en un rol protagónico. Maïwenn apareció recientemente en All Inclusive, The Price of Success y L'amour est un crime parfait, entre muchas otras. De hecho, su filmografía se extiende hasta comienzos de la década de los ochenta, por lo que tiene experiencia de sobra en el sector. Eso sí, será la primera vez que trabaje junto a Johnny Depp.

Johnny Depp, de pirata a rey de Francia

En semanas recientes, poco después de terminar el juicio contra Amber Heard, surgieron rumores sobre el posible regreso de Johnny Depp a Piratas del Caribe. Según una publicación del medio australiano Poptopic, Disney le habría ofrecido 300 millones de dólares para que retomase el papel de Jack Sparrow en la siguiente entrega de la franquicia.

El revuelo generado fue tan grande que Jerry Bruckheimer, productor de la nueva película de Piratas del Caribe, tuvo que salir a negar los rumores. Sin embargo, no cerró la puerta al posible retorno del actor en un momento posterior. "No en este punto. El futuro aún está por decidirse", comentó.

Con la información que comparte hoy Bloomberg, queda claro que los destinos de Disney y Johnny Depp difícilmente volverán a cruzarse; al menos no a corto o mediano plano. Además, no faltarán productoras que se acerquen al actor para proponerle otros proyectos interesantes. En cualquier caso, primero deberá cumplir su compromiso con La Favorite y con Netflix Francia.