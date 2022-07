Cualquiera creería que, si has pagado por un juego digital, deberías poder acceder al mismo "por siempre". Sí, esa es la lógica detrás de las compras, incluyendo videojuegos, películas, y otro tipo de contenido que también puede comprarse en línea. Sin embargo, medidas recientes de PlayStation y Ubisoft reflejan una dura realidad: tus productos digitales no son realmente tuyos, aunque te digan que sí. El mejor ejemplo es lo que está sucediendo con Assassin's Creed Liberation HD.

El título fue lazando por Ubisoft de forma exclusiva para PS Vita, aunque después fue porteado a ordenadores y consolas. Ahora, la compañía desarrolladora ha solicitado su retirada de la plataforma Steam, aunque esto no ocurrirá de manera inmediata. Eso sí, al momento de redactar esta publicación, ya no es posible adquirir Assassin's Creed Liberation HD.

La retirada se hará efectiva a partir del 1 de septiembre. De ese momento en adelante, ya no podrás acceder ni jugar a Assassin's Creed Liberation HD. Pero esto no es lo único que sabemos. Otros juegos también se verán afectados, entre ellos Assassin's Creed 2, Anno 2070, Assassin's Creed 3, Assassin's Creed: La Hermandad, Assassin's Creed: Revelations, Far Cry 3, Driver San Francisco, ZombiU, Rayman Legends y más.

Este último grupo, por su parte, verán la caída de sus servidores de forma permanente. Esto quiere decir que tampoco podrás acceder a los servicios en línea de estos juegos. Aquí se incluyen los modos multijugador, la vinculación de cuentas de Ubisoft y el acceso e instalación de DLC. Títulos como Space Junkies, que dependen totalmente de la modalidad multijugador, quedarán totalmente inoperativos.

El problema de la "propiedad" digital

En respuesta al reporte publicado por VGC, Ubisoft decidió comentar al respecto. En sus declaraciones, aseguraban la decisión de retirar Assassin's Creed Liberation HD no había sido tomada a la ligera. Sin embargo, este no es el verdadero problema, ¿no es así?

No tomamos la decisión de retirar servicios de juegos antiguos de Ubisoft a la ligera, y nuestros equipos están evaluando todas las opciones disponibles para aquellos jugadores que se verán afectados por ella cuando los servicios en línea de estos juegos se desactiven el 1 de septiembre de 2022. Ubisoft

Desde comienzos de esta era digital de los videojuegos, se nos ha vendido la idea de que son "activos permanentes". Es decir, al igual que si se tratara de un producto físico, podríamos disponer de él las veces que sean necesarias. Pero esto no ha sido cierto, y en los últimos años hemos visto como los servicios que comenzaron con esta era digital —como la PS3 y la Xbox 360—, han ido desapareciendo poco a poco.

Por supuesto, puede entenderse que, llegados a cierto punto, una compañía no quiera seguir dando soporte a títulos antiguos. El problema es que no das ninguna otra opción a los jugadores. No hay reembolsos de ningún tipo, ni tampoco alternativas para que aquellos que tienen dichos productos ya comprados puedan seguir accediendo a ellos.

Lo que más molesta de Ubisoft es que títulos como Assassin's Creed Liberation HD estuvieron en ofertas hasta hace unos pocos días. Específicamente este 6 de julio. Ahora, apenas 5 días después, anuncian que solo podrán jugarlo hasta el 1 de septiembre.

Tanto el movimiento de Ubisoft, como también el de PlayStation, están sentando un precedente. Hace una década nos vendían el formato digital como la panacea del entretenimiento. Prometiendo que siempre podríamos acceder a nuestros artículos cuantas veces quisiéramos. Sin embargo, esas promesas van quedando en el olvido.