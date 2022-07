En marzo de 2021, Sony anunció que dejaría de vender y alquilar películas y series a través de la PlayStation Store. No obstante, hasta ese momento, las compras ya realizadas no tendrían problema para mantenerse en la cuenta de los usuarios. Hoy, por desgracia, el asunto ha cambiado sustancialmente; al menos en lo que se refiere a las producciones adquiridas que distribuye Studiocanal.

De acuerdo a la información de Variety, a partir del próximo 31 de agosto la PlayStation Store retirará el acceso a cualquier película comprada de Studiocanal. Es decir, si alguna de sus largometrajes forman parte de tu catálogo, tendrás que despedirte de ellos permanentemente. El problema, claro, es que la compañía no ha comunicado ningún proceso de reembolso para los usuarios que resultarán afectados por esta cuestionable decisión.

Según Sony, su movimiento se debe al auge de los servicios de vídeo en streaming y cambios en los acuerdos de licencia con los propietarios de los contenidos. En este caso, claro, de Studiocanal. "A partir del 31 de agosto de 2022, debido a la evolución de nuestros acuerdos de licencia con los proveedores de contenido, ya no podrá ver el contenido de Studiocanal que compró anteriormente y se eliminará de su biblioteca de videos", menciona Sony en un mensaje enviado a usuarios de la PlayStation Store de distintas partes de Europa.

El principal problema es la falta de reembolso

Si bien es cierto que estas plataformas están acaparando el consumo de películas y series en formato digital, no es una justificación suficiente para eliminar los filmes de los usuarios. Por supuesto, los perjudicados ya han comenzado a expresar su molestia a través de distintos canales de comunicación, principalmente en Twitter. Aunque algunos comprenden la eliminación del contenido, están molestos de que no exista un reembolso.

Algunas películas y series que pasarán a mejor vida en las bibliotecas de los usuarios son Los Juegos del Hambre, John Wick, Saw, Paddington, American Gods, Apocalypse Now, ‌Chicken Run y ‌The Crow: City of Angels, entre otras.

"Aún pueden acceder al contenido de películas y TV que compraron a través de la PlayStation Store para reproducirlo bajo demanda en su PS4, PS5 y dispositivos móviles", dijo Sony el año anterior. Ahora nos hemos dado cuenta que esta propuesta tenía tiempo límite, pues dejará de ser efectiva a partir del próximo septiembre. Sin embargo, tampoco lo informaron en 2021.

Aunque la postura de Sony en relación a dejar de vender y alquilar películas es comprensible, porque es verdad que la mayoría de los consumidores optaron por los servicios de vídeo streaming, no tiene sentido que esta situación se lleva a cabo de esta manera. Sobre todo el tema de no reembolsar lo gastado a los consumidores…