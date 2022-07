Mucho se ha hablado de las funciones de iPadOS 16 que llegarán exclusivamente para los iPad con procesador M1. Sí, son geniales y muy atractivas para la tablet de la manzana. No obstante, no nos hemos olvidado de que la mayor parte de los propietarios del iPad no dispone del modelo con M1. Entonces, ¿cuáles son las funciones que recibirá tu dispositivo este próximo otoño?

Si te olvidas de las funciones estrella de iPadOS 16 que son exclusivas de los M1, ¿qué queda exactamente para el resto de la línea? Sí, todavía existen algunas, pero tal vez no sean las que más esperabas.

En una jugada inesperada —y criticada, claro—, Apple ha comenzado a soltarle la mano a sus iPad sin chip M1. ¿Justificable? Honestamente, creemos que sí. Después de todo, una transición gradual no era una opción, a menos que quisieras esperar 10 años más para ver cambios significativos en un iPad. Apple es conocida por actualizar sus dispositivos hasta que no dan más de sí, así que sus buenas razones deben haber tenido para dejar ir al resto de modelos en cuanto a las principales novedades de software se refiere.

Estas son las características que llegarán a tu iPad con iPadOS 16

Aplicaciones que echábamos en falta. Así es, iPadOS 16 incluye algunas peticiones estelares de la comunidad. Entre ellas, la aplicación nativa de Tiempo y Calculadora para iPads. Hasta ahora, no existían versiones oficiales de Apple diseñadas específicamente para iPadOS, solo ha tomado 16 versiones de su sistema operativo para hacerlas llegar, finalmente.

Las mejoras de iMessage. Al igual que en iOS 16, iMessage también recibirá algunos ligeros retoques con iPadOS 16. Ahora, por ejemplo, podrás editar y cancelar el envío de mensajes. Esta función cada vez es más vista entre las aplicaciones de mensajería instantánea, así que era cuestión de tiempo que Apple la implementará en la suya.

Mejoras en la aplicación de Archivos. Con cada actualización de iOS y iPadOS, Archivos se renueva para incluir un montón de nuevas funciones. Esta ocasión no fue la excepción, y es que ahora tendremos la posibilidad de cambiar la extensión de tus datos almacenados. También han mejorado el panel de Guardar y Abrir, por lo que podrás guardar archivos relacionados y renombrar carpetas de manera lineal; así podrás organizar mejor tus documentos.

Más cambios a iPadOS 16. Esto no es todo. También verás algunas funciones extra, como la Biblioteca de Fotos Compartidas de iCloud. El texto en vivo llega también al sistema, para permitirte ver subtítulos en cualquier contenido en tiempo real. Asimismo, Handoff se integra a FaceTime, y el Modo Enfoque mejora su funcionamiento con opciones más profundas.