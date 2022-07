Día de playa. Coges la nevera, la sombrilla, las hamacas, la toalla y partes cargado de cosas rumbo a la arena. Una vez que te instalas, te das el primer baño, tomas un rato el sol y, solo entonces, decides sacar la comida que llevabas contigo. Si no has seleccionado bien lo que comes y, sobre todo, no los has transportado adecuadamente, puede que lo que se presentaba como un día estupendo se convierta en algo mucho peor.