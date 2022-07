Después de mucho tiempo de especulación en torno a un posible retraso, Sony al fin reveló la fecha de lanzamiento de God of War Ragnarök; que sin duda será el juego más importante de la plataforma Playstation para la segunda mitad del año. Así pues, la nueva aventura de Kratos y Atreus estará disponible a partir del próximo 9 de noviembre. Recuerda que será exclusivo de la PlayStation 4 y PlayStation 5.

Adicionalmente, Sony Santa Monica, el estudio responsable del desarrollo de God of War Ragnarök, nos compartió un nuevo tráiler cinemático. Aunque es breve, deja claro que los protagonistas se enfrentarán a nuevos peligros ahora que se ha desatado el Ragnarok, como se le conoce al Apocalipsis de la mitología nórdica. Eso sí, esta vez Atreus se muestra mucho mejor preparado para los retos que se avecinan. Respecto a su padre, no hace falta enumerar sus habilidades, ¿verdad?

La revelación de la fecha de lanzamiento de God of War Ragnarök termina con una inmensa ola de rumores. En meses recientes, se especuló sobre su aplazamiento hasta 2023, un movimiento que habría dejado a las consolas PlayStation sin un lanzamiento fuerte para cerrar el año. Desde luego, Sony no podía darse el lujo de repetir la misma situación de 2021. Afortunadamente, el desarrollo del juego sigue avanzando a buen ritmo.

Aprovechando tan importante anuncio, el estudio de California presentó las múltiples ediciones de God of War Ragnarök. Primeramente, tenemos la clásica edición estándar, la cual estará disponible tanto en formato físico como digital. Ojo, si compras la versión de PS4, tendrás la opción de actualizar a la de PS5 tras desembolsar $10 dólares/euros.

En segundo lugar tenemos la "Edición de lanzamiento", la cual incluirá una copia física del juego y el conjunto de armaduras "Nieve" para Kratos y Atreus. Por su parte, la "Edición Deluxe Digital" incluirá una copia digital de God of War Ragnarök para PS4 y PS5, el conjunto de armaduras "Darkdale"; elementos cosméticos para el hacha y Espadas del Caos; el soundtrack digital; un mini libro de arte (digital); un set de imágenes para tu perfil de PSN y un tema para PS4.

No obstante, las ediciones de God of War Ragnarök que realmente se robarán las miradas serán la "Edición de Colección" y la "Edición Jötnar". ¿Por qué? En ambos casos se incluye una réplica del Mjölnir de Thor de 40 centímetros. Sin duda, se convertirá en un objeto de deseo para los verdaderos fans de la franquicia. De momento, eso sí, no conocemos sus precios, pero intuimos que no serán nada baratas. Los contenidos de cada edición, a continuación:

Edición de Colección

Código del juego completo para las consolas PlayStation 4 y PlayStation 5.

Caja Steelbook (sin disco del juego) – La caja Steelbook de God of War Ragnarök cuenta con imágenes del Oso y el Lobo.

Esculturas de los gemelos Vanir de 5 cm – Con el mismo estilo de los juguetes tallados de los hermanos huldra de Atreus en la edición de colección de God of War (2018), La edición de colección de God of War Ragnarök completa el conjunto con los gemelos Vanir.

Juego de dados de los enanos – Este conjunto incluye un juego de dados con un acabado tipo madera de calidad dentro de una bolsa para dados con un símbolo de Yggdrasil por fuera.

Réplica de Mjölnir de 40 cm – Una detallada réplica del arma insignia de Thor en God of War Ragnarök.

‌Edición Jötnar

Código del juego completo para las consolas PlayStation 4 y PlayStation 5.

Disco de vinilo de 18 cm con música de Bear McCreary – El cual incluye dos temas del compositor Bear McCreary.

Juego de prendedores de Halcón, Oso y Lobo – Representan a Faye, Kratos y Atreus respectivamente, este juego de prendedores simboliza la familia de nuestro héroe.

Anillo legendario de Draupnir – Es un anillo de la mitología nórdica. El anillo legendario de Draupnir viene en una bolsa de tela roja.

Juego de dados de Brok – Este conjunto de dados tiene un acabado de metal plateado con detalles azules. La bolsa de dados tiene el símbolo de los hermanos Huldra.

Mapa de tela de Yggdrasil – Este mapa de tela muestra cada uno de los nueve reinos dentro de las ramas y raíces de Yggdrasil.

Caja Steelbook (no incluye disco de juego).

Esculturas talladas de los gemelos Vanir de 5 cm.

Réplica de Mjölnir de 40 cm.

Adicionalmente, estas dos últimas ediciones incluyen los siguientes contenidos digitales: