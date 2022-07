La gasolina es uno de esos bienes que estás obligado a comprar, quieras o no, si conduces un vehículo a motor. Salvo que conduzcas un “eléctrico”, claro está. Y como su precio sube más que baja, encontrar una gasolinera barata te puede ahorrar unos cuantos euros con cada repostaje. Para ello, antes funcionaba bien el boca oreja. Pero desde hace tiempo, la tecnología y las redes sociales nos están ayudando a no dejarnos el sueldo en poner gasolina por las subidas de precios.

Así que parafraseando el dicho “la información es poder”, gracias a la labor desinteresada de unos cuantos, podemos encontrar en internet páginas que recopilan datos actualizados de precios y ubicaciones de gasolineras baratas o, al menos, más económicas que la que tengas cerca de casa. Por distancia y por precio, puede que te compense cambiar de gasolinera si así logras llenar el depósito con menos dinero. También hay apps que puedes llevar contigo en tu smartphone, como Google Maps.

Veamos varios ejemplos de páginas que recopilan gasolineras baratas en España para que puedas ubicarlas en el mapa, ver las que quedan más cerca de donde te encuentras, normalmente o de viaje, y comparando sus precios de cada tipo de combustible. Y si conoces alguna fuente más además de las que hemos encontrado, no dudes en recomendarla en los comentarios.

El mapa interactivo de gasolineras baratas de Datadista

Empezamos por Datadista, un medio de información que ha creado un mapa interactivo con las gasolineras más baratas que puedas encontrar en España. Como todo buen mapa, puedes moverte por él, acercarte y alejarte y buscar una ubicación en particular.

En el tema que nos ocupa, permite filtrar los resultados, es decir, las gasolineras baratas, por tipo de combustible que necesites: gasolina 95, gasolina 98, gasóleo A y gasóleo B. Una vez nos ubicamos cerca de una de las gasolineras, pulsando en ella obtendrás una ficha informativa muy completa. Y lo mejor de todo es que nos indica cuándo se actualizó por última vez.

Horarios, ubicación concreta, nombre de la gasolinera, precio por litro de cada tipo de combustible, etc. Además, cada gasolinera aparece marcada siguiendo un código de colores para indicar su se trata de gasolineras más baratas o más caras en función del combustible elegido. El código de colores va del azul claro al negro pasando por el naranja y el rojo.

Geoportal, la web del Ministerio de Transición para encontrar gasolineras baratas

Si buscas una fuente oficial con información fiable de los precios de la gasolina y así encontrar gasolineras baratas allá donde vayas, puede que te convenza Geoportal, un mapa interactivo creado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España. Según informa el propio portal, “esta información se actualiza cada cinco minutos de manera automática con los datos enviados por parte de los sujetos obligados”.

Puedes usar el mapa interactivo directamente acercándote y pulsando en la gasolinera de tu interés. O hacer una búsqueda de acuerdo a unos parámetros. En el primer caso, haciendo doble clic encima, el mapa se irá ampliando. Pulsando encima de un icono de gasolinera, debajo aparecerá la ficha técnica indicando la dirección, el nombre de la misma, la localidad, su horario, servicios disponibles y el tema que nos ocupa, precios de cada combustible. En ocasiones, también verás posibles planes de descuento. Básicamente relacionados con cadenas de gasolineras.

Si optas por usar el buscador de gasolineras baratas, puedes filtrar los resultados por provincia, localidad, tipo de carburante, etc. También tiene búsqueda horaria y por dirección. Otra posibilidad es indicar tu ruta de viaje para que te marque las gasolineras que encontrarás a tu paso por tipo de combustible a partir de una ruta predefinida. Sin embargo, he probado varias combinaciones y me ha dado error.

Por último, puedes consultar Geoportal desde tu ordenador o desde tu smartphone en su versión móvil. Y si vas a buscar con relativa asiduidad, mejor que pruebes a instalar su app para Android, GeoGasolineras. En el momento de escribir esto, no había una versión iOS disponible.

Diésel o gasolina

Se define como “portal de ayuda al conductor, gasolineras, tráfico, matrículas, seguros…”. Y cumple con su cometido, puedes tiene información para todos los gustos y necesidades. Para empezar, Diésel o gasolina muestra tablas y gráficos con los precios de cada tipo de combustible en las principales provincias españolas, por cadena de gasolinera, etc. Junto a un histórico de precios y precio de carburante comparado con la cotización del petróleo.

Si buscas una gasolinera barata cerca de ti, ve directo al buscador. Es lo primero que verás al entrar en Diésel o gasolina. Sólo tienes que indicar una dirección para mostrar las gasolineras más cercanas. Más información de utilidad: estado del tráfico, calculadoras, listados de consumos de coches, guías, consejos y un sinfín de recursos para conductores.

Volviendo al buscador de gasolineras baratas, además de la búsqueda por dirección puedes acceder directamente al buscador y ver la lista por provincia, localidad, tipo de carburante, cadena de gasolinera, etc. En la ficha de la gasolinera verás el mapa, horarios, teléfono de contacto, precios y cuándo se actualizaron, un histórico de precios de esa gasolinera por día y tipo de gasolina, etc.

La app GasAll para móviles

Si en vez de querer hacer una búsqueda desde el navegador prefieres instalar una aplicación en tu iPhone o smartphone Android, también encontrarás unas cuantas opciones interesantes. Una de las más recomendadas para encontrar gasolineras baratas es GasAll. Puedes descargarla gratuitamente y tiene versión para iPhone y Android.

Su funcionamiento es simple. Puedes consultar el mapa para encontrar las gasolineras, hacer una búsqueda, ver las gasolineras más baratas en forma de lista y entrar en cada una de ellas para ver su ficha técnica que indica horarios, a qué distancia está de ti, dirección concreta y sus precios. También indica la fecha de actualización de esa información para que no te encuentres sorpresas.

Pero hay más. Puedes consultar un histórico de precios para ver la evolución de los mismos a lo largo del tiempo, conocer las promociones y descuentos de las distintas gasolineras que encuentres en tus viajes y, para gastar lo menos posible, puedes obtener rutas recomendadas a partir de dos direcciones y así ver las gasolineras más cercanas durante tu desplazamiento.

La aplicación Gasolineras España

Otra buena opción para encontrar gasolineras baratas en España desde tu smartphone. Su nombre es Gasolineras España y puedes descargarla para iPhone y Android. Encontrarás un mapa en el que se muestran las gasolineras más cercanas indicando el logotipo de la cadena propietaria y un código de colores sobre el precio. Esa información también la puedes ver en forma de listado ordenado.

Como aliciente, puedes encontrar gasolineras baratas a partir de la ruta que vas a seguir en tu próximo viaje. Por lo demás, es posible ordenar las gasolineras por precio y distancia, obtener información de cada gasolinera como horarios, precios y dirección, etc. Una gran ayuda para llevar encima mientras viajas.