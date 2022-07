Nintendo, al igual que PlayStation y Xbox, tiene múltiples franquicias descansando de manera indeterminada. Lo anterior se debe, principalmente, a que las compañías no ven viable su relanzamiento porque creen que el mercado actual no les permitiría lograr sus ambiciones económicas. En la gran mayoría de los casos, las empresas no suelen profundizar en estas decisiones, a menos que un accionista se los cuestione. Es aquí donde comienza esta maravillosa y loca historia.

Cuando las empresas cotizan en la bolsa, existe un cierto rango de inversión que permite hacer preguntas durante las llamadas con accionistas, las cuales suelen celebrarse después de los informes financieros trimestrales. O bien, en otro tipo de reuniones que las compañías celebran con sus inversionistas.

En el caso de Nintendo, el pasado miércoles llevó a cabo su habitual reunión anual con accionistas para conversar sobre el panorama actual. Pues un "fan" con una excelente posición económica quiso aprovechar esta oportunidad para informarse sobre el futuro de su franquicia favorita. Aparentemente, no es ninguna broma.

El usuario de Twitter @momiji_manjyuu aseguró haber invertido $43.212 dólares en acciones de Nintendo desde el pasado febrero. Su objetivo no era otro que optar por un lugar en la reunión de Nintendo. ¿Para qué? Pretendía preguntar cuándo lanzarán una nueva entrega del mítico F-Zero, y lo logró.

Primeramente, hay que decir que su movimiento, por donde quiera verse, es una completa locura —al momento de la inversión no tenía la pregunta asegurada—. Aunque durante la pandemia vimos otros ejemplos de lo que es capaz de hacer un millonario cuando está encerrado en casa sin saber en qué gastar su dinero —saludos a los NFTs—.

Sin embargo, tampoco se le puede criticar demasiado a @momiji_manjyuu, ya que estaba buscando una respuesta que millones de fans quieren saber desde hace mucho tiempo. ¿Por qué demonios Nintendo no ha lanzado un nuevo F-Zero después de tantos años?

Nintendo nos dejó en las mismas

Foto por Devin Berko en Unsplash

Los de Kioto tenían una respuesta, aunque no tan convincente como algunos podrían esperar. "Es realmente difícil desarrollar nuevos títulos y remakes, incluyendo secuelas, para cada juego de Nintendo que la gente solicita, pero estamos muy agradecidos y apreciamos las expectativas que nuestros fans tienen para nuestros juegos", declaró Shuntaro Furukawa, CEO de Nintendo.

Por su parte, Shinya Takahashi, director ejecutivo senior de Nintendo, dijo que la compañía "siempre" está considerando el desarrollo de nuevos títulos y remakes. De hecho, recordó que durante 2019 se les preguntó si tenían planes de revivir ‌Famicom Detective Club, y ese mismo año estaba en marcha una nueva versión. ¿Será el caso de F-Zero? Ojalá…

"No podemos decirles si hay planes para futuros remakes de algún juego específico, pero, durante el desarrollo, siempre estamos pensando en varias posibilidades que los jugadores pueden disfrutar".

El ahora famoso inversionista, que ha preferido mantener su verdadera identidad en secreto, reveló a Business Insider que ha tenido la oportunidad de disfrutar los juegos de Nintendo desde que era niño. No obstante, ninguno la transmitió las mismas sensaciones de velocidad que F-Zero.