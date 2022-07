Una de las principales críticas a los teléfonos móviles tiene que ver con que gracias a ellos siempre estamos localizables. Mediante una llamada o con el GPS del propio teléfono. Precisamente, las funciones de localización y GPS del iPhone están en el ojo de todos: usuarios, expertos en seguridad y ciberdelincuentes. Y es que una app invasiva querrá acceder siempre a tu ubicación móvil. Es más. El propio sistema iOS de tu iPhone accede y guarda esta información de varias maneras. Una de ellas, bastante desconocida, se llama Lugares importantes.

Hace años que Apple se ha centrado en proteger y defender la privacidad y seguridad de los datos de sus usuarios. Con especial atención a iOS, el sistema operativo de iPhone, cada vez hay más cosas que podemos bloquear, aceptar o denegar en el apartado de privacidad del teléfono. Y uno de esos aspectos más delicados tiene que ver con nuestra ubicación móvil. Una información práctica para nosotros pero que puede caer en malas manos.

Por eso, si tienes un iPhone puedes dar permiso a las aplicaciones, una por una, para que usen tu ubicación. Con varios niveles de permisos. También es posible hacer esto con el propio sistema iOS, lo que se conoce como Servicios del sistema. Estas funciones también utilizan el GPS del iPhone y podemos ponerles freno si te preocupa tu privacidad. Y, para terminar, conoceremos la función Lugares importantes, que almacena tu ubicación móvil para usarla en aplicaciones de iOS y que no es conocida por muchos.

Activar y desactivar Localización para apps

Desde Ajustes > Privacidad > Localización puedes controlar qué aplicaciones acceden a tu ubicación móvil. Información facilitada por el GPS de tu iPhone junto a otros datos proporcionados por el Bluetooth y por el WiFi. Puedes desactivar directamente la opción de compartir tu ubicación pulsando en el botón Localización o configurar cada app, una por una. Es más, cada vez que una app quiere usar tu ubicación, iOS te pregunta por ello.

Para que el control sea más personalizado, hay cuatro niveles de privacidad: puedes impedir el acceso a tu ubicación siempre, que te pregunte cada vez que lo necesite, que acceda cuando lo necesite sin preguntarte o, finalmente, que tenga acceso a tu ubicación siempre.

Y cuando esto ocurre, verás un indicativo en la parte superior de la pantalla de tu iPhone. Una flecha hueca cuando una app recibe tu ubicación móvil “en determinadas circunstancias”, según indica el propio sistema iOS. Una flecha morada indica que una app ha usado tu ubicación recientemente. Finalmente, una flecha gris indica que una app o servicio ha usado tu ubicación “en las últimas 24 horas”.

El GPS de iPhone y los Servicios del sistema

Además de las aplicaciones de terceros y de las aplicaciones que trae consigo iOS, hay otros servicios del sistema que en ocasiones requieren del GPS de tu iPhone para conocer tu ubicación móvil. Los encontrarás en Ajustes > Privacidad > Localización > Servicios del sistema. Puedes desactivarlos uno a uno si te preocupa tu privacidad, pero asegúrate que sabes lo que haces, ya que cada una de esas opciones desactivadas afectará al comportamiento de iOS y de tu iPhone. Si notas esos cambios para mal, siempre estás a tiempo de activarlos de nuevo.

En concreto, los servicios del sistema que necesitan los datos del GPS de tu iPhone tienen que ver con la función Buscar mi iPhone, con la búsqueda de redes móviles cercanas, con la función de compartir tu ubicación en distintas aplicaciones, como Mensajes o WhatsApp, el control y gestión de dispositivos a través de tu iPhone mediante HomeKit y un largo etcétera.

Al igual que ocurre con las aplicaciones, de terceros o de iOS, cuando esos servicios utilizan tu ubicación móvil, aparece un indicador en forma de flecha. Y de manera opcional, también puedes ver esa flecha en la parte superior de la pantalla, como ocurre con las aplicaciones. La puedes activar desde Ajustes > Privacidad > Localización > Servicios del sistema > Icono barra de estado.

¿Qué hacemos con Lugares importantes?

Llegados a este punto, ya sabes lo más importante sobre el uso que hace iOS del GPS de tu iPhone. Pero una opción que queda algo oculta y que puede llamar la atención a quienes son celosos de su privacidad. Se conoce como Lugares importantes y está ubicada en Ajustes > Privacidad > Localización > Servicios del sistema > Lugares importantes. En inglés se conoce como Significant Locations.

Tal y como indica en el propio iPhone, cuando esa opción está activada, “autoriza al iPhone y a los dispositivos conectados a iCloud a recordar los lugares importantes para ti”. La razón de ser es “ofrecerte información de localización útil en Mapas, Calendario, Fotos y otras apps”. Y para que estemos más tranquilos, iOS nos dice que “los lugares importantes están encriptados punto a punto y Apple no puede leerlos”. No sólo eso. Cuando quieras acceder a ellos, iOS te pedirá que introduzcas tu código secreto o uses el Touch ID o Face ID.

Estos Lugares importantes son ubicaciones móviles que el GPS de tu iPhone ha detectado en varias ocasiones a lo largo del tiempo. Y que iOS deduce que son lugares que visitas con cierta asiduidad, por lo que conviene tenerlos en cuenta. Tu vivienda habitual, tu lugar de trabajo, donde viven tus padres y/o amigos, donde sueles comprar habitualmente, etc.

Si a pesar de todo, no quieres que se guarde esta información, puedes desactivar Lugares importantes pulsando en el botón correspondiente. También puedes pulsar en Borrar historial para eliminar los registros anteriores. ¿Cómo afectará esto a iOS, a tu iPhone o a tu Apple Watch? De varias maneras. Dos ejemplos: no podrás obtener rutas de tráfico predictivas en Apple Maps y Fotos no podrá crear álbumes o colecciones de fotos a partir de un lugar o fecha concretos.