Ver a través de las paredes no solo era algo de ciencia ficción, sino también de las películas malas de espías. Ahora parece no era algo tan descabellado, al menos si echamos un vistazo a último ingenio de una empresa israelí, que ha conseguido lo imposible. Aunque no es exactamente una vista clara, Xaver 1000, es un nuevo radar capaz de ver en tiempo real lo que hay detrás de un muro.

Inventado por la compañía Camero-Tech, permite a los cuerpos y fuerzas de seguridad, público objetivo para este dispositivo, hacerse una idea de lo que hay detrás de un muro. El invento que permite ver a través de la pared no muestra una vista clara como si de una cámara se tratase, pero es lo suficientemente impresionante como para ganarse el premio de ser el primero.

El Xaver 1000 está equipado con un sistema de seguimiento de objetivos en vivo basado en IA, así como con su propia tecnología 3D 'Sense-Through-The-Wall', que le permite detectar y ver humanos u objetos estáticos detrás de paredes y muros. Las imágenes de alta resolución de objetos vivos también se pueden ver hasta el nivel de partes individuales del cuerpo, incluso si los objetivos están sentados, de pie o acostados.

Xaver 1000: ver a través de la pared como si fuesen Rayos X portable y HD

Modelo 400, menos potente pero que sirve para hacer una idea de cómo funciona.

No muestra una imagen clara y en tiempo real como si se colase una cámara o viésemos a través de la pared, pero sí permite hacerse una idea exacta de lo que esconde un muro. Además, permite determinar la altura de los objetos y personas. Y de paso determinar si dichas personas son adultos, niños o animales, dándoles una ventaja operativa obvia a las fuerzas que lo emplean. Al menos no ir a ciegas.

Lo que muestra este sistema de radar digital es básicamente una vista 3D de alta resolución en tiempo real, ofreciendo, en palabras de la compañía, un "nivel excepcional de conocimiento de la situación".

El Xaver 1000 es operado por una pantalla táctil de 10,1 pulgadas (25,7 cm) con una interfaz de usuario sencilla para una fácil interpretación. El sistema completo está integrado y se coloca en conjunto en la pared sobre la que se quiere analizar.

Además, permite grabar y reproducir el conjunto de datos recabado en el análisis tanto en el propio dispositivo como fuera de él. Según su fabricante, no emite radiación dañina de ningún tipo y cumple con tdas las especificaciones internacionales para la exposición humana.