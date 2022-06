El clásico gótico de Tim Burton de los noventa, Sleepy Hollow, tendrá un reinicio a cargo de Paramount. Se trata de una revisión no solo de la ya icónica versión cinematográfica, sino también de una nueva mirada al clásico literario. El proyecto está a cargo de Lindsey Beer, responsable de la precuela de Pet Sematary, que llegará a Paramount este año.

Se espera que el reboot de la obra de Burton se enfoque más en el terror que en el drama gótico. Y que también sea una adaptación más exacta al conocido clásico del romanticismo literario del que proviene. Beer, en la actualidad, también está a cargo de la secuela aún sin nombre de Star Trek que se estrenará en el 2023.

Se trata de una decisión curiosa por parte de Paramount. Sleepy Hollow es considerada una de las obras más poderosas y representativas de Tim Burton. También, la que en cierta forma marcó el punto más alto de su estilo. Una revisión del material implica no solo reversionar el sentido de lo siniestro y lo gótico del original.

El reboot es, también, una revisión en plena forma a los símbolos habituales del conocido director. La película, estrenada en 1999, fue una adaptación libre sobre un clásico fundamental de la literatura estadounidense. Y una que logró combinar la tensión de una obra gótica con una extraña aventura acerca de un personaje misterioso, terror y brujería.

Una vuelta de tuerca de la que apenas se conocen detalles

Pero Paramount tiene plena confianza en su renovado acento por el género de terror. La venidera película de Pet Sematary, basada en la obra del mismo nombre de Stephen King, será una precuela. Y aunque todavía se desconocen buena parte de los detalles relacionados con el reboot de Burton, trascendió que hará hincapié en lo terrorífico. Lo cual le aleja por completo de la visión del director, más relacionada con el romance gótico y lo siniestro en una versión más estilizada.

Escrita por Washington Irving en 1820, The Legend of Sleepy Hollow es una historia corta gótica que causó furor al momento de su publicación. Con el correr del tiempo, se convirtió en un clásico literario que marcó el romanticismo estadounidense. El relato, que cuenta la historia de Ichabod Crane y sus descubrimientos en el trágico pueblo Sleepy Hollow, es un hito literario de considerable importancia. Tanto, como para haber sido versionado en varias ocasiones desde distintos puntos de vista.

Además de la adaptación de Burton, la historia se convirtió en un clásico animado en 1949, cuando Disney estrenó The Adventures of Ichabod and Mr. Toad. Más cercana en el tiempo, Fox desarrolló una serie de televisión basada en la misma historia que se transmitió entre 2013 y 2017. El reparto de Sleepy Hollow incluyó a Tom Mison, Nicole Beharie, Orlando Jones y Katia Winter.

Todavía no hay noticias sobre el elenco o cualquier otro detalle sobre el argumento, pero al menos una cosa es cierta. El terror en el streaming está más vigente que nunca.