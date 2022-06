Tras meses de debate y pese a las quejas de compañías como Apple, el Parlamento Europeo ha llegado a un acuerdo para hacer obligatorio el uso de un cargador común en todos los dispositivos que se comercialicen en Europa en 2024. Los fabricantes, por lo tanto, deberán utilizar USB-C en vez de otros conectores con el objetivo de "reducir las molestias para los consumidores y frenar los residuos electrónicos", según ha confirmado el Parlamento en un comunicado.

El principal cambio de esta nueva medida es la obligatoriedad de incluir un conector USB-C en dispositivos como los smartphones, tablets, portátiles u otros pequeños dispositivos, como altavoces, cámaras, auriculares, etc. Esto afecta, sobre todo, a Apple, quien continúa utilizando el conector Lightning en sus iPhone y en sus principales accesorios, tales como los AirPods Pro. Aquellos fabricantes de cámaras, portátiles o auriculares que también incluyan un puerto diferente al USB-C para la carga y transferencia de datos, también se verán afectados. Tendrán que pasarse al conector reversible, como muy tarde, en otoño de 2024.

La nueva medida no solo exige a los fabricantes a usar USB-C. También obligará a los a "armonizar" la carga rápida. El objetivo, en este caso, es que los consumidores puedan cargar su smartphone, PC u otro aparato, a la misma velocidad que cualquier otro cargador compatible. Por otro lado, serán los usuarios quienes decidan si el nuevo dispositivo que quieren adquirir incluye o no cargador en la caja. Fabricantes como Apple, Samsung o Sony, recordemos, ya no incluyen este accesorio en sus productos.

"Estas nuevas obligaciones conducirán a una mayor reutilización de los cargadores y ayudarán a los consumidores a ahorrar hasta 250 millones de euros al año en compras innecesarias", ha asegurado el Parlamento Europeo en un comunicado de prensa, quien también ha asegurado que los cargadores no utilizados "representan unas 11.000 toneladas de residuos electrónicos al año".

Apple no quiere que el USB-C sea obligatorio en Europa

Apple, que es una de las más afectadas al disponer de un puerto único para la carga del iPhone, los AirPods o algunos modelos de iPad, se ha mostrado en contra de esta medida en varias ocasiones. La compañía, en concreto, ha llegado a asegurar que exigir el uso de un solo conector, el USB-C, "reprime la innovación en lugar de fomentarla".

Pese a mostrarse reacia, Apple comenzará la transición de Lightning a USB-C en aquellos dispositivos que todavía no cuentan con este conector a partir del próximo año. Los últimos rumores, de hecho, apuntan a que los iPhone 15 incluirán un puerto USB-C. También aquellos accesorios que mantienen el conector Lightning, como los AirPods, la batería MagSafe o los periféricos para Mac.

En cualquier caso, tanto Apple como el resto de fabricantes que incluyen puertos contrarios al USB-C, tienen hasta otoño de 2024 para realizar esta transición hacia el puerto de carga común. La UE, por su parte, asegura que los portátiles podrán "adaptarse a los requisitos 40 meses después de la entrada en vigor".

Ahora, el Parlamento como el Consejo de la Unión Europea deberán aprobar formalmente el acuerdo. Lo harán después del verano, y se espera que entre en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE. No se aplicará hasta 24 meses después; a finales de 2024.