Cuando una serie o película triunfa en todos los sentidos, sobre todo en el económico, las compañías rápidamente buscan la manera de prolongar ese éxito el mayor tiempo posible. En la gran mayoría de los casos, optan por los spin-off, que son proyectos derivados del relato principal. En el caso de Breaking Bad, una de las series más queridas de todos los tiempos, ya hemos visto un par de spin-off: El Camino: una película de Breaking Bad y Better Call Saul. Sin embargo, podrían no ser las únicas.

Dan McDermott, presidente de AMC Studios, dejó entrever que la productora está más que dispuesta a emprender nuevos proyectos del universo Breaking Bad. Eso sí, aprovechó su entrevista con Variety para señalar que, al menos en este momento, no existe ningún spin-off en marcha.

"Puedo decirte que si pudiera hacer algo para alentar a Vince [Gilligan] y Peter [Gould] a continuar en este universo, lo haría. Creo que tendrías que preguntarles, pero la puerta siempre está abierta y anhelo el día en que suene mi teléfono y Vince, Peter o nuestros amigos en Sony llamen para decir: 'Oye, creo que tenemos otro show basado en este universo", expresó McDermott.

Ahora no queda ninguna duda de que en AMC esperarán pacientes a que Vince Gilligan y los suyos decidan retomar el universo Breaking Bad tras culminar Better Call Saul. No debemos olvidar que la serie protagonizada por el controvertido abogado Saul Goodman recién finalizó la primera parte de su temporada final. El resto de episodios, no obstante, llegarán a partir del próximo 12 de julio.

Vince Gilligan también abre la puerta

BREAKING BAD, (from left): Aaron Paul, Bryan Cranston, (Season 2), 2008-. photo: Ben Leuner / © AMC / Courtesy Everett Collection

¿Y qué tiene que decir Vince Gilligan de todo esto? Lo cierto es que el guionista y productor también ha sido consultado sobre la posibilidad de crear otros spin-off de Breaking Bad. Apenas el pasado abril, dijo que le gustaría tomarse un descanso de este universo. Pese a lo anterior, no descartó la idea de volver a explorar las historias de Albuquerque en un futuro. "Quedan historias por contar, pero no se trata de demostrarle algo al mundo, se trata de demostrarte algo a ti mismo", añadió.

Por su parte, Peter Gould, cuya aportación al universo Breaking Bad también ha sido significativo al participar como guionista, declaró lo siguiente: "Amo a estos personajes, amo este mundo. Tal vez algún día [regrese], pero personalmente voy a tomarme un pequeño descanso de ese mundo e intentar algo más, solo para demostrar que puedo".

Como puedes ver, todas las partes involucradas han dejado la puerta abierta para otra producción. Sin embargo, parece que tendremos que esperar varios años. Mientras eso sucede, Vince Gilligan nos tiene preparada una nueva producción que, según él, será muy diferente a sus trabajos anteriores —y ajena a Breaking Bad, claro—.