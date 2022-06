Los últimos dos capítulos de la cuarta temporada de Stranger Things de Netflix se estrenarán en unas cuantas semanas y la expectativa no puede ser mayor. En especial, cuando todos los personajes se encuentran en puntos inciertos de la historia o en el peor de los casos, en riesgo de muerte.

Con una historia más violenta, cruel y oscura que las entregas anteriores, los nuevos capítulos de Stranger Things dejaron algo claro. La madurez de la historia llegó, y lo más probable es que venga con algunos giros argumentales dolorosos para los fans acérrimos de la serie.

Y eso incluye, probablemente, la muerte de uno de sus personajes emblemáticos de Stranger Things. O eso, insinuaron los hermanos Duffer en una reciente entrevista. Los creadores comentaron a TV Line que el público debería preocuparse por Steve, interpretado por Joe Keery.

El que fuera el chico duro de Stranger Things, que tuvo un impecable arco de redención, es uno de los rostros centrales de la historia. Durante la temporada cuatro, estuvo más implicado en los momentos más peligrosos de la trama. Incluso resultó herido de relativa gravedad en el último capítulo del singular corte de la trama. Y eso, despertó algunas alarmas.

La cuarta temporada de Stranger Things y algunas despedidas dolorosas

STRANGER THINGS. (L to R) Gaten Matarazzo as Dustin Henderon, Sadie Sink as Max Mayfield and Joe Keery as Steve Harrington in STRANGER THINGS. Cr. Courtesy of Netflix © 2022

Ahora los Duffer parecen confirmar — incluso de manera velada — que el personaje podría morir en los capítulos restantes. Matt Duffer, de hecho, dejó claro que sabe acerca del interés del público por Steve. “Todo el mundo siempre está preocupado por Steve. Me encanta. Siempre tenemos que vencer a Steve de alguna manera. Así que ciertamente los Demobats ya han hecho ese trabajo bastante bien esta temporada”. El comentario deja entrever que, quizás, las mordidas que sufrió el personaje en Upside Down no son inofensivas. O no tanto, como el público había esperado.

Por otro lado, Ross Duffer admitió encontrarse entusiasmado por el interés renovado alrededor de Stranger Things. “Se siente mal decir ‘emocionado’, pero estoy emocionado de que la gente esté preocupada. Y deberían estar preocupados por los últimos dos episodios (de la temporada 4), para todos los personajes”

No es la primera vez en los últimos meses que los Duffer insinúan una posible muerte mayor en la historia de Stranger Things. En especial, a medida que se acerca el final de la serie con una quinta temporada de dos capítulos. Ahora, con Steve herido, atrapado en el Upside Down y específico, en medio de una situación violenta por necesidad, los indicios inquietan al público. ¿Podría ser la muerte de Steve el cierre definitivo a la etapa más inocente de la serie? Más doloroso aún: ¿podría ser el gran arco de temporada hacia el futuro?

Pequeños problemas a bordo

El productor Shawn Levy anunció hace poco, que abandonaría la serie si Steve llegase a morir. No obstante, la sentencia no pone a salvo a Steve por completo, luego de los comentarios de los Duffer que en ocasiones “una muerte es necesaria”. También ha quedado claro que el tránsito de la serie hacia una producción más elaborada y madura, necesita un golpe de impacto. Y bien podría ser la desaparición física de un personaje que atravesó las entregas en una bien construida maduración moral y espiritual.

Con los Duffer dejando entrever que se acabaron los finales felices en Stranger Things, las cosas parecen haber cambiado en la historia. En específico, con una quinta temporada que dará un salto en el tiempo, lo que hace parecer inminente una muerte. ¿Es lo que esperaba en el largo capítulo de despedida de la cuarta temporada de la serie? Solo queda esperar.