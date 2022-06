Malick Ndiaye, un senegalés de 12 años, ha sido capaz de construir un telescopio funcional utilizando solo alambres y latas como fruto por su interés en el universo y la astronomía, y gracias a la lectura de un libro llamado 'Todo el Universo', relacionado con el espacio y las estrellas. El pequeño, que apenas cuenta con recursos, tardó tan solo dos semanas en construir el aparato, utilizando, además de los mencionados objetos, las lentes de las antiguas gafas de su padre, quien le ayudó a descubrir su pasión. Esta es su historia.

Ndiaye comenzó a interesarse por la astronomía desde muy pequeño, gracias a su padre, Malick Ndiaye, quien trabajaba de chófer para el que fue presidente de Senegal, Adbou Diouf, y quien hace ya 30 años se llevó a casa un ejemplar del libro 'Todo el universo' que el propio ahora expresidente le regaló tras su jubilación. Ese libro le sirvió a Malick inspiración para construir el mencionado telescopio, que pasó desapercibido entre los ciudadanos hasta que un hombre que se encontraba trabajando en el lugar, se interesó y decidió publicar un vídeo sobre el dispositivo en Facebook.

El clip, donde aparece el pequeño mostrando el telescopio, se hizo viral, y una gran cantidad de periodistas no dudaron en viajar hasta su residencia para conocer más sobre su interés en la astronomía. Fueron tantos, que hasta la madre de Malick aseguró a uno de ellos: José Naranjo, de El País; sentirse "estresada" y preocupada al temer que su hijo se distrajera de los estudios a causa de las entrevistas. Naranjo pudo conversar con el pequeño sobre el telescopio. “Cuando enfoqué al cielo nocturno y vi los detalles de la superficie de la Luna me pareció que podía tocarla con la mano", le dijo Malick.

La entrañable historia de Malick Ndiaye, que recorrió los diferentes medios de comunicación internacionales y senegaleses, llegó a Maram Kaire, actual presidente de la Asociación Senegalesa para la Promoción de la Astronomía. Kaire, quien también lleva explorando el cielo desde los 12 años, le regaló a Malick un segundo telescopio. Esta vez, uno más completo y fabricado con piezas que le están permitiendo al pequeño observar de una forma más precisa las estrellas.

"Cuando pude ver el vídeo me recordó a mí mismo cuando era chaval y pensé en todos los esfuerzos que hacemos para divulgar esta ciencia. No dudé en reaccionar porque sé lo difícil que es contemplar las estrellas sin un instrumento adecuado, tener una pasión y no poder desarrollarla”

Explica Maram Kaire a El País.