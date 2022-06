La hija transgénero que Elon Musk y Justine Wilson tuvieron juntos durante su relación desde el año 2000 hasta 2008, ha decidido cambiarse de nombre par romper toda relación con su padre, según reportes de TMZ. El citado medio asegura que Xavier Musk, nombre que sus progenitores le pusieron al nacer, ha cumplido recientemente los 18 años, edad mínima para solicitar tanto el cambio de nombre como el cambio de su identidad de género, y ya ha enviado la documentación para ambos trámites al tribunal de California.

La hija de Elon Musk ha asegurado que su nuevo nombre será Vivian Jenna Wilson. Mantendrá, por lo tanto, el apellido de su madre, la escritora Justine Wilson, pero no el de su padre. Según la propia Vivian, porque quiere ser reconocida como mujer, pero también para poner fin a toda relación con su progenitor.

En los documentos, la hija de Elon Musk menciona los motivos del cambio de nombre de la siguiente manera: "La identidad de género y el hecho de que ya no vivo con mi padre biológico ni deseo relacionarme con él de ningún modo", asegura.

Elon Musk ha realizado comentarios polémicos sobre las personas transexuales.

Por el momento, Elon Musk no se ha pronunciado sobre este asunto, y es poco probable que hable seriamente sobre ello. El CEO de Tesla y SpaceX, de hecho, ha tenido una posición algo controvertida respecto a las personas transexuales o que no se sienten identificadas con su sexo biológico. En 2020, Musk tuiteó: "Apoyo absolutamente a las personas trans, pero todos estos pronombres son una pesadilla estética". Elon Musk se refiere a los pronombres con los que las personas cisgénero, y especialmente las trans y no binarias piden que se les trate: she/her (ella), he/him (él) they/them (en español se utiliza como elle/elles). Meses después, Musk volvió a tuitear: "Los pronombres apestan".

Elon Musk también ha tuiteado en varias ocasiones burlándose de la comunidad LGBT. Hace unos meses, publicó un meme con tono de mofa que decía "apoyo las cosas actuales" y en el que se mostraban las banderas de la comunidad, así como la de ucrania. Ese mismo día, el magnate compartió otro meme que mostraba a Pablo Escobar sentado en un columpio y decía: "Netflix esperando a que termina la guerra [de Ucrania] para hacer una película sobre un ucraniano negro que se enamora de un solado ruso transexual".